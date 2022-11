L'Ignite 3 de Polar améliore le suivi du sommeil et le GPS multibande.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'Ignite 3 de Polar est une smartwatch élégante qui intègre certaines fonctionnalités de l'Apple Watch Ultra pour une fraction du prix et elle est disponible dès maintenant.

Tout d'abord, le nouveau suivi du sommeil, que Polar appelle SleepWise, est conçu pour analyser votre sommeil et déterminer quand vous serez le plus alerte. Vous recevrez une alerte quotidienne qui examinera la qualité de votre sommeil pour essayer de déterminer à quel moment vous devez prévoir de travailler le plus possible, etc. Elle vous indiquera également quand vous ne serez probablement pas au mieux de votre forme.

Un autre ajout est quelque peu étrange. Polar a ajouté le GPS multibande à l'Ignite 3, lui donnant une fonction qui est également disponible sur l'Apple Watch Ultra et d'autres montres d'activité plus hardcore. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas la bienvenue ici, mais étant donné le public cible relativement occasionnel de cette smartwatch, il est difficile d'imaginer que beaucoup se perdront en montagne et auront besoin de leur GPS hyper-précis pour les aider.

Parmi les autres caractéristiques de la Polar Ignite 3, citons une autonomie annoncée de cinq jours sur une seule charge, un écran OLED de 1,3 pouce et des bracelets interchangeables. Vous pouvez bien sûr en acheter d'autres auprès de Polar, si le cœur vous en dit.

Polar a également ajouté une fonction qui vous donnera des conseils vocaux lorsque vous faites de l'exercice, à condition que vous ayez des écouteurs connectés, vous donnant quelque chose de similaire à Apple Fitness+ et à la pléthore d'applications et de services déjà existants. Vous devrez toutefois utiliser l'application Polar Flow.

Enfin, nous en arrivons au prix. Compte tenu de cette fonction GPS multibande, il est peut-être surprenant que cet appareil ne coûte que 289 £ / 329,95 $ / 329,90 €. Et vous pouvez passer votre commande dès maintenant. Vous avez le choix entre de nombreuses couleurs, dont le violet, le noir, le sable et le cuivre.

Écrit par Oliver Haslam.