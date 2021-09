Polar : le suivi de la condition physique ne devrait pas être si compliqué

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Aussi impressionnante que soit la montre, Apple nest quun tout-petit en matière de suivi de la condition physique. Alors que le Fitbit, propriété de Google, ne porte que des pantalons longs.

En comparaison, Polar est une entreprise qui fabrique des moniteurs de fréquence cardiaque et dautres appareils dentraînement intelligents depuis les années 1970. Ainsi, même si ce nest peut-être pas la première chose à laquelle vous pensez lorsque vous envisagez votre prochain appareil portable, vous voudrez peut-être y réfléchir à nouveau. Surtout si vous recherchez quelque chose qui peut suivre avec précision plusieurs activités et sports.

Les technologies de « coaching intelligent » de la marque utilisent une approche plus ciblée de la lecture et de lanalyse des données de condition physique que la plupart, pour aider le porteur à évaluer rapidement la quantité dexercice quil doit faire ou quand sarrêter : « Dans le passé, vous aviez toutes les mesures séparées , comme la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, le mode dentraînement, le temps de récupération. Ce sont toutes des fonctionnalités fondamentalement indépendantes que vous aviez dans votre appareil, et vous devez faire votre interprétation vous-même », nous a dit le PDG de Polar Sander Werring pour le dernier épisode de la Podcast de poche .

"Le coaching intelligent nous permet de prendre des données scientifiques difficiles et de les traduire en données simples et exploitables. Donc, si vous passez du temps à faire de lexercice avec un produit, assurons-nous quil compte. Assurez-vous de ne pas vous entraîner et de ne pas perdre votre temps, ou ne vous entraînez pas trop et perdez du temps parce que vous vous blessez."

Lajout de capteurs supplémentaires dans un appareil est très bien, mais Werring pense que la prochaine étape de linnovation portable réside dans la façon dont vous les utilisez : « Polar continuera à rechercher des capteurs plus précis, et probablement à les faire mesurer beaucoup plus de valeurs que quils ne le font aujourdhui."

Cela ne veut pas dire que dautres éléments ne sont pas non plus importants - la durée de vie de la batterie, par exemple : « Nous pouvons dire avec fierté que nous sommes les plus précis en ce qui concerne la fréquence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque. Le deuxième facteur est la durée de vie de la batterie. Cest un des principaux facteurs de décision pour nos clients."

Vous pouvez écouter lintégralité de notre entretien avec le PDG de Polar sur l épisode 122 du Podcast Pocket-lint .