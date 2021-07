Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo a lancé une nouvelle montre intelligente, la Oppo Watch 2 , en Chine, sans encore savoir si elle arrivera aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Cela ressemble beaucoup à la montre Oppo originale, mais elle est livrée avec un matériel interne amélioré tel que le dernier Snapdragon 4100 de Qualcomm et jusquà 16 jours dautonomie à partir dune seule charge lorsquil est utilisé en mode basse consommation. Il exécute également ColorOS basé sur Android dOppo, donc pas de Wear OS. Gardez à lesprit que la montre originale a finalement été lancée en dehors de la Chine avec laccès à Wear OS et à Google Play Store, mais il nest pas clair si la montre de deuxième génération le sera également.

Oppo attend peut-être jusquà ce que Google et Samsung fassent leurs débuts unifiés Wear OS 3 plus tard dans lannée.

LOppo Watch 2 est disponible en 42 mm et 46 mm. Les deux modèles sont dotés dun écran OLED incurvé avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et 326 ppi, une eSIM en option et des fonctions de surveillance de la santé pour la fréquence cardiaque, le sommeil et loxygène dans le sang. Le modèle 42 mm offrira également un mode Bluetooth uniquement, sans prise en charge LTE.

Quant à cette autonomie de 16 jours, elle repose sur le mode déconomie dénergie dOppo. Sans cela, lOppo Watch 2 peut durer jusquà quatre jours avec une seule charge.

Ceux en Chine peuvent précommander lOppo Watch 2 maintenant , avec des unités qui devraient arriver le 6 août 2021. Le prix commence à 1 300 (environ 200 $) pour le modèle Bluetooth 42 mm. Le modèle 42 mm compatible LTE coûte 1 500 (environ 231 $) et le modèle haut de gamme 46 mm coûte 2 000 (environ 308 $).