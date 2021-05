Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oppo semble développer un successeur à l Oppo Watch à écran carré .

Une analyse des fichiers de firmware collectés par linformaticien mlgmxyysd a révélé que la marque délectronique chinoise travaillait sur une Oppo Watch 2, et quil pourrait y avoir différents modèles de smartwatch, y compris une variante pour la Chine. Le pronostiqueur pense que la montre sera basée sur la plate-forme portable Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm et que le système dexploitation est basé sur Android 8.1 Oreo, ce qui signifie quil exécutera probablement Wear OS.

Gardez à lesprit que Google et Samsung ont récemment annoncé quils se sont associés pour combiner leurs plates-formes respectives, Wear OS et Tizen, dans un système dexploitation portable unifié lancé cet automne. On peut supposer que la nouvelle montre dOppo fonctionnera avec cette version de Wear OS.

Dautres fonctionnalités potentielles incluent 16 Go de stockage, de nouveaux cadrans de montre, une fonction de détection de stress et lapplication am Oppo Relax. Il conservera également le design carré de son prédécesseur. Notez que, lors de lévénement de la série Reno 6, Oppo a taquiné que sa prochaine smartwatch aura un design carré. Il a également déclaré que le nouveau portable comportera une puce appelée Apollo4 développée en partenariat avec Ambiq.

Meilleures montres intelligentes à venir 2021: les futurs bracelets à espérer Par Britta O'Boyle · 18 Mars 2021 Voici toutes les meilleures montres intelligentes censées arriver pour 2021.

Tipster mlgmxyysd a déclaré que ce chipset sera utilisé avec le Snapdragon Wear 4100 . La montre prendra également en charge la connectivité LTE et eSIM .

Il ny a pas beaucoup de montres Wear OS carrées sur le marché, donc lOppo Watch comble cette lacune. Dans notre examen , nous avons trouvé que lécran était génial. Il y a beaucoup de cadrans de montre, et il suit même la forme physique. Mais il présente quelques lacunes avant de pouvoir être considéré comme excellent. Pourtant, cest un bon premier coup.

Écrit par Maggie Tillman.