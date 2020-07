Oppo Watch fait ses débuts au Royaume-Uni, fonctionnera pendant une journée avec une charge de 15 minutes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La montre Oppo a été annoncée pour le Royaume-Uni et lEurope et peut obtenir une autonomie dune journée à partir dune charge de 15 minutes. Cependant, il ne viendra pas aux États-Unis.

Il est disponible en deux modèles - 41 mm (Wi-Fi et Bluetooth, 229 £) et 46 mm Wi-Fi, Bluetooth et 4G LTE, 369 £) et arrivera au Royaume-Uni le 3 septembre et octobre respectivement. Aucun opérateur na encore été confirmé pour la version 4G LTE, qui utilise eSIM .

La montre est étanche à 30 ou 50 mètres selon la version et dispose de capacités complètes de suivi de la condition physique, y compris le GPS. Il se synchronisera avec Google Fit. Les deux ont des écrans AMOLED et peuvent se recharger rapidement - vous obtenez ainsi 16 heures de charge à partir dun boost de 15 minutes.

Contrairement à beaucoup de montres intelligentes que nous avons vues sur le marché ces derniers temps, lOppo Watch utilise le système dexploitation Wear de Google plutôt quun logiciel sur mesure. Il est basé sur le matériel Qualcomm Snapdragon Wear, mais utilise la version de lannée dernière - le 3100 plutôt que le 4100 de 2020.

Conan Zhao dOppo nous a dit que cétait simplement parce que "la puce 4100 a été lancée récemment, mais nous avons commencé le développement de la montre Oppo plus tôt".

La montre a été annoncée pour la première fois lannée dernière et lancée en Chine en mars lors de l événement Find X2 . Avant le lancement, on pensait quil pourrait être livré avec du matériel Snapdragon Wear 2500 encore plus ancien.

La montre dispose également dune puce Apollo pour les tâches moins intensives afin dassurer une longue durée de vie de la batterie.

Il y a cependant quelques autres questions autour de lOppo Watch: la montre dispose dune fonction ECG comme lApple Watch Series 4/5 en Chine, mais ce ne sera pas dans le modèle européen.

Bien que lapplication Wear OS soit disponible pour iOS et Android (donc Oppo Watch fonctionnera avec les deux plates-formes), lactivation eSIM nest disponible que sur la version Android.

Oppo a également lancé trois paires de véritables écouteurs sans fil aux côtés de lOppo Watch. En plus des Oppo Enco W11 (45 £) et W31 (69 £) qui sont disponibles maintenant, le choix du groupe est le prochain Enco W51 qui coûte 89 £ et dispose dune annulation active du bruit (ANC). Ils sont disponibles le 3 septembre.

Écrit par Dan Grabham.