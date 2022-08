La OnePlus Nord Watch pourrait se décliner en cinq variantes

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - OnePlus a annoncé sa première smartwatch en 2021 sous la forme de la OnePlus Watch, bien qu'en mars 2022, il a été signalé que la société chinoise travaillait sur un autre modèle.

La OnePlus Nord Watch a d'abord été signalée comme devant être lancée dans la seconde moitié de cette année, et maintenant nous avons quelques rendus de ce à quoi elle pourrait ressembler - ou ce à quoi les différents modèles pourraient ressembler.

Il semble que la OnePlus Nord Watch pourrait en fait être proposée dans un certain nombre de variantes plutôt que dans un seul modèle avec des rendus de Mukul Sharma (@StuffListings) et 91Mobiles révélant trois modèles circulaires et deux modèles rectangulaires.

Selon le rapport, les modèles rectangulaires de la OnePlus Nord Watch offriront des écrans de 240 × 280 et 368 × 448 de résolution, tandis que les modèles circulaires offriront des résolutions de 240 × 240 et 390 × 390.

L'un des rendus montre une option circulaire avec deux boutons sur le bord droit et une grande lunette autour de l'écran. Une autre option circulaire a deux boutons mais pas de lunette, tandis que la troisième a un bouton et pas de lunette à nouveau.

StuffListings / 91 Mobiles

En ce qui concerne les options rectangulaires, les deux semblent avoir un bouton sur la droite, bien qu'ils offrent des conceptions différentes en ce qui concerne leurs cornes et leurs tailles d'écran, semble-t-il.

Le rapport de 91Mobiles n'a pas offert plus d'informations sur les OnePlus Nord Watches, ou quand elles pourraient apparaître, mais il a suggéré que les cinq variantes des smartwatches coûteraient moins de 5.000 roupies indiennes, ce qui est environ 50 £, donc il semble qu'elles pourraient être assez bon marché.

Écrit par Britta O'Boyle.