Fuite des détails et du design de la OnePlus Nord Watch

(Pocket-lint) - Plus tôt cette année, nous avons entendu des rumeurs concernant une smartwatch de marque nordique à venir de OnePlus. Cependant, depuis, les choses sont restées relativement calmes.

Enfin, il semble que nous soyons proches de la sortie, car des captures d'écran fuitées apparaissent sur Twitter qui montrent l'application N Health et une petite image de la montre elle-même.

C'est votre premier regard sur la montre OnePlus Nord. Comme je l'ai dit plus tôt, elle arrivera bientôt en Inde. Elle sera dotée d'un cadran rectangulaire, d'un spo2, d'un suivi de la fréquence cardiaque, d'un suivi du sommeil et d'un support pour les visages de montre personnalisés. Il y a une application dédiée N Health.

Il semble que la Nord Watch aura un écran rectangulaire arrondi digne d'Apple, plutôt que le design circulaire que nous avons vu sur la montre OnePlus de l'année dernière.

La montre a une couronne centrale sur le côté droit, avec des connexions de sangle levées sur le dessus et le dessous.

Les captures d'écran détaillent également certaines fonctionnalités auxquelles nous pouvons nous attendre, comme le suivi de la condition physique et une variété de visages de montre.

Le conseiller Mukul Sharma ne s'est pas arrêté là, il est retourné sur Twitter pour partager encore plus de détails sur la smartwatch non annoncée.

Quelques détails supplémentaires sur la prochaine montre OnePlus Nord Watch et N Health.

Surveillance de la fréquence cardiaque

Oxygène sanglant

Rappels d'activité

Suivi des pas

Exercices

Surveillance du sommeil

Santé des femmes

Avatar OnePlus

Et plus encore...