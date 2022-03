Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu beaucoup de rumeurs autour du prochain smartphone OnePlus , qui pourrait être le Nord 3, mais le dernier rapport suggère que nous pourrions également voir une smartwatch ajoutée à la gamme Nord.

OnePlus travaillerait sur une smartwatch de marque Nord qui devrait être lancée aux côtés du Nord 3 au second semestre 2022.

Bien qu'aucun détail sur ce à quoi pourrait ressembler la smartwatch Nord ne soit encore apparu, le pronostiqueur Yogesh Brar ( via 91 Mobiles ) affirme que l'appareil coûtera moins de 10 000 roupies indiennes (environ 100 £ / 130 $) - peut-être entre 5 000 roupies (50 £ / 65 $). ) et 8 000 roupies (80 £/105 $).

En termes de spécifications, on s'attend à ce que la smartwatch de marque Nord emprunte certaines fonctionnalités de la montre OnePlus plus haut de gamme, notamment un écran tactile couleur, un moniteur de fréquence cardiaque et un moniteur SpO2. On s'attend également à ce qu'il offre des fonctionnalités telles que le suivi du sommeil, le suivi des pas, les notifications de smartphone et le contrôle de la musique.

Rien n'est actuellement confirmé et le nom commercial de l'appareil n'a pas encore fui non plus, bien que si OnePlus travaille sur une smartwatch de marque Nord, nous nous attendons à ce que les fuites reprennent au cours des deux prochains mois.

Nous n'avons pas été trop impressionnés par la OnePlus Watch, nous espérons donc que certains changements arriveront avec un modèle de marque Nord qui en fera un choix plus prometteur.

