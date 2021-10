Harry Potter OnePlus Watch confirmé et "à venir"

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a confirmé quune édition Harry Potter de sa montre connectée "arrive bientôt".

Auparavant découverte lors dun démontage de lAPK de lapplication OnePlus Health, la montre Harry Potter Edition OnePlus est apparue sur le site Web de la société en Inde.

Nous ne pouvons pas le voir complètement, mais la taquinerie montre clairement un écusson de Poudlard sur la sangle.

Le texte daccompagnement ne nous laisse également aucun doute : « Appel à toutes les sorcières et sorciers », dit-il.

On nous dit également que cela arrivera bientôt, mais aucune autre information, malheureusement.

La fuite précédente a mis au jour un certain nombre de cadrans de montre sur le thème de Harry Potter, avec des thèmes basés sur les quatre principales maisons détudiants - Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle - plus la bannière de Poudlard et une photo extérieure de lécole / du château.

Nous espérons que la conception de la montre ne sarrête pas aux visages et au bracelet - peut-être un vif dor à larrière ou quelque chose dautre de Potter-esque dans lesthétique.

Certes, OnePlus na rien fait de mal en obtenant la licence. La base de fans de Harry Potter ne montre aucun signe de rétrécissement et un nouvel ajout à la programmation de films est en route sous la forme de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore.

Espérons cependant que la nouvelle montre ne sortira pas seulement en Inde. Nous vous tiendrons au courant.