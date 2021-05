La montre OnePlus obtient une version Cyberpunk 2077

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il est juste de dire que la réception de OnePlus Watch a été assez mitigée - en fait, cest une vision caritative des choses. La montre a été lancée avec un ensemble de fonctionnalités simples qui ont peut-être été légèrement ajoutées avec des mises à jour logicielles, mais ce nest toujours pas une option trop convaincante.

Pourtant, cela ne suffit pas pour empêcher le train promotionnel de rouler, et OnePlus vient de supprimer un lien assez surprenant, avec le jeu vidéo controversé Cyberpunk 2077. La nouvelle version de la montre nest pas différente en termes de fonctionnalités.

Cependant, il a un nouveau look avec un bracelet funky et des cadrans à thème pour vous permettre dexprimer votre fandom pour le jeu de rôle futuriste. Cela dit, il ne semble pas y avoir beaucoup plus de profondeur dans le partenariat que cela - il ny a rien de plus compliqué ici.

En fait, le jumelage est ironiquement tout à fait approprié. Tout comme la OnePlus Watch, la sortie de Cyberpunk 2077 à la fin de lannée dernière a été gâchée par limpression quelle a été précipitée avant lheure. Avec une litanie dénormes bugs qui affligent les joueurs et le jeu presque non fonctionnel sur les consoles dancienne génération, il y a eu de nombreux remboursements.

Vous ne pouvez toujours pas acheter le jeu via le PlayStation Store, sa récupération est donc loin dêtre terminée, ce qui rend sa sortie suffisamment difficile pour mériter certainement une comparaison avec celle de la OnePlus Watch. Le partenariat et la montre ne sont pas encore officiellement confirmés, nous devrons donc attendre pour entendre les détails sur la date de sortie et les prix.

Écrit par Max Freeman-Mills.