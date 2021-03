Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a officiellement annoncé sa première smartwatch, la OnePlus Watch .

Conçue pour être abordable mais élégante, la montre a un cadran circulaire de 46 mm avec un écran AMOLED et utilise des matériaux "premium" polis à la main dans sa construction.

Bien quil ny ait pas encore de détails officiels sur le système d exploitation propriétaire OnePlus , il ne fonctionne pas sur WearOS. Cependant, il est toujours livré avec de nombreuses fonctionnalités intégrées. Il prend en charge plus de 110 types dentraînement, par exemple, pouvant suivre le pouls, la distance, les calories, la vitesse et lefficacité SWOLF pour les nageurs.

Il dispose dun GPS intégré, ainsi que de capteurs pour surveiller la respiration, le stress, la saturation en oxygène du sang et la fréquence cardiaque.

Il y a 4 Go de stockage embarqué (2 Go utilisables) et peut être utilisé pour contrôler un téléviseur OnePlus, agissant comme une télécommande intelligente séparée.

Peut-être le plus important pour certains, la durée de vie de la batterie prolongée est offerte par la batterie 402mAh. Une charge ultra rapide peut fournir une journée de puissance en seulement cinq minutes, tandis quune charge de 20 minutes vous donnera une semaine dutilisation stupéfiante.

Il est entièrement étanche à leau et à la poussière, classé IP68.

Il y aura deux modèles disponibles, une édition classique en blanc ou noir et une édition limitée au cobalt en alliage de cobalt. Le cadran de cette dernière est également protégé par un verre saphir.

La OnePlus Watch sera publiée dans le monde entier, bien que nous nayons pas encore de date de sortie réelle. Il commencera à 149 £ / 159 $.

Écrit par Rik Henderson.