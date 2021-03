Il sagit de la OnePlus Watch, selon une fuite majeure

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus dévoilera officiellement sa première smartwatch mardi 23 mars prochain. Cependant, nous pourrions avoir une bonne idée de ce à quoi cela ressemblera déjà, grâce à une photo publiée en ligne.

Le PDG de la société, Pete Lau, a récemment écrit dans un message sur le forum que la prochaine OnePlus Watch présentera un "design époustouflant et sans fardeau qui se sépare de la foule". Cependant, selon une image publiée par Ubox Therapy sur son fil Twitter - quelle prétend être exclusive - la montre est extrêmement similaire aux appareils concurrents du marché.

Cest un peu Samsung-y, nest-ce pas? Et sommes-nous les seuls à penser que le tout nouveau système dexploitation a des nuances de Tizen à ce sujet?

Bien sûr, il sagit dune image divulguée et, jusquà présent, non confirmée. Il est également difficile de dire quels matériaux sont utilisés dans la structure de lappareil et il ny a quun seul cadran de montre. Nous réserverons donc un jugement complet pour mardi prochain.

Les rumeurs précédentes et les détails confirmés affirment que la première montre OnePlus sera «abordable». Il comportera également une face ronde de 46 mm et 4 Go de stockage.

Nous vous en apporterons plus au fur et à mesure de lévénement. Il sera lancé aux côtés des nouveaux téléphones OnePlus 9 Series.

Écrit par Rik Henderson.