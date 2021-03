Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - OnePlus a taquiné son entrée sur le marché des montres intelligentes depuis le lancement du OnePlus 8T à la fin de 2020. Il semble maintenant que nous nous rapprochons du lancement, et plus de détails ont été divulgués.

Si lon en croit la fuite, la OnePlus Watch comportera un boîtier de 46 mm et sera entièrement résistante à leau et à la poussière jusquà lindice IP68.

Comme vous vous en doutez, il comportera également des capacités de suivi de la condition physique. Les détails partagés par Ishan Agarwal sur Twitter suggèrent que nous allons voir les capacités de sommeil, de stress, de saturation en oxygène du sang et de surveillance de la fréquence cardiaque.

Exclusif: Spécifications de la montre OnePlus



- 46 mm

- IP68

- Warp Charge (Une semaine de charge en 20 minutes)

- Sommeil, stress, saturation sanguine, surveillance de la fréquence cardiaque

- Vérifier les notifications, les appels

- Contrôler OnePlus TV

- Stockage de 4 Go

- Détection automatique de lentraînement



En savoir plus: https://t.co/m4Cr3ckTWR pic.twitter.com/TP75nMCmXd - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 17 mars 2021

Bien sûr, il reflétera les notifications de votre smartphone et pourrait accepter les appels tout en étant capable de contrôler le OnePlus TV sur les marchés où cela existe.

Une spécification en particulier indique que ce ne sera pas Wear OS: la durée de vie de la batterie. La fuite suggère que sa capacité Warp Charge vous donnera une semaine de charge en seulement 20 minutes.

En supposant que la charge de cette semaine nest même pas une batterie pleine, cela suggérerait que ce nest certainement pas une montre utilisant le logiciel smartwatch de Google. Ces montres ont tendance à durer au mieux quelques jours.

Même les montres les plus durables qui utilisent un écran monochrome secondaire comme celles de Casio et TicWatch ont du mal à durer plus de quatre ou cinq jours avec une charge complète.

Comme cela a été la tendance pour de nombreux fabricants de technologies de renom, il semble que OnePlus ait décidé de ne pas utiliser la plate-forme Wear OS de Google et crée plutôt la sienne.

En fait, Agarwal lui-même suit le tweet avec une réponse qui en dit long:

Il serait intéressant de noter que OnePlus Watch ne semble pas comporter le wearOS de Google.



Mais est emballé en termes dau moins des fonctionnalités dentraînement. Il existe également des entraînements de natation soutenant des postures musclées.



Peut aussi contrôler la musique. Viendra en noir et argent. https://t.co/m4Cr3ckTWR - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 17 mars 2021

Cette approche des appareils portables est similaire à celle adoptée par Huawei et Samsung avec leurs lignes respectives Watch GT et Galaxy Watch.

Bien sûr, rien de tout cela nest encore officiel et ce que OnePlus révèle peut être différent de ce que suggèrent les fuites, mais étant donné la source et ses antécédents précédents, il y a une certaine crédibilité ici.

Il a été prédit que OnePlus lancera la nouvelle montre lors de son événement de la série OnePlus 9 le 23 mars, donc heureusement, il ne reste pas trop de temps avant de savoir à quel point cela est exact.

