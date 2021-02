Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un dépôt de brevet divulgué nous a donné notre meilleur aperçu de la OnePlus Watch , montrant la prochaine smartwatch dans deux croquis distincts.

Comme la révélé TechnikNews , les dessins, qui font partie dun dépôt effectué par OnePlus auprès de lOffice allemand des brevets et des marques, semblent confirmer que la première smartwatch de OnePlus comportera une lunette ronde et des pattes pour accompagner le bracelet de chaque côté.

Il nest pas encore clair si nous pourrions voir deux versions distinctes de la smartwatch lors du lancement, bien que le brevet montre clairement deux conceptions légèrement différentes. Ces images pourraient représenter le même appareil avec différentes sangles, ou elles pourraient pointer vers une paire dappareils modifiés.

Comme nous le voyons souvent avec dautres fabricants de smartwatch, il est probable que lun sera un modèle `` standard et lautre sera une variante plus sportive. Nayant pas grand-chose à faire, cest purement spéculatif à ce stade.

Nous pouvons voir, cependant, quune conception comportera une fermeture à fermoir et lautre sera un style de boucle à broche et trou. Sur le dessous, les broches à dégagement rapide peuvent également être visualisées, ce qui laisse entrevoir la possibilité dencore plus de bandes pour personnaliser lappareil.

Pour plus de détails et la conception complète, nous devrons probablement attendre que la smartwatch soit officiellement annoncée.

Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a indiqué que ce serait au début de 2021 dans un tweet de décembre et, si nous spéculons, cela pourrait indiquer un lancement aux côtés du OnePlus 9 en mars.

Quand cest le cas, nous pouvons également nous attendre à ce que la OnePlus Watch fonctionne sur le système dexploitation Wear de Google , après que Lau a fait allusion au travail de la paire pour améliorer la plate-forme à la fin de lannée dernière.

