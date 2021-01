OnePlus Watch: tout ce que nous savons jusquà présent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine smartwatch de OnePlus a une longue histoire. Jusquen 2019, cétait une rumeur `` veulent-ils quils ne veulent pas qui traînait depuis des années. Mais avec la société confirmant que la montre est effectivement mise en production, cest maintenant plus quune simple rumeur.

Bien quil y ait beaucoup dinconnues, nous avons beaucoup entendu parler de la montre OnePlus, et à mesure que de plus amples informations apparaîtront, nous continuerons à mettre à jour.

Début 2021

Pas encore de prix confirmé

Bien quil ny ait pas encore de date de lancement clouée, nous savons que la OnePlus Watch (ou son nom) sera lancée à un moment donné au début de 2021. Le PDG et co-fondateur de la société Pete Lau a tweeté que cela se produira au début 2021.

Beaucoup dentre vous ont dit que vous vouliez une montre et, comme vous lavez peut-être entendu au cours du week-end, nous en fabriquons une, qui sortira au début de lannée prochaine. Les souhaits se réalisent. https://t.co/H1Fqv9srXj - Pete Lau (@PeteLau) 22 décembre 2020

En plus de cela, la montre a deux numéros de modèle qui ont été repérés sur le site de certification indien, BIS, indiquant quun lancement en Inde aura lieu dans un proche avenir.

Aucun prix na encore été révélé, mais étant donné que la société sœur de OnePlus, Oppo a lancé sa propre montre avec un prix fixé à 230 £ (environ 300 $), il ne serait pas trop difficile dimaginer OnePlus sous-coter ou frapper le même prix. Cest une tactique que lentreprise a employée sur le marché des smartphones avec des appareils similaires.

Conception ronde taquinée dans les croquis précédents

La marque sœur Oppo propose des montres carrées

En 2015, des croquis semblaient montrer une montre intelligente ronde, montrant que le fabricant travaillait sur une montre dune certaine description. Ces croquis ont été refaits récemment, par OnePlus lui-même, et pourraient indiquer que le fabricant ne suit pas la même voie quOppo.

Ces mêmes croquis étaient ceux présentés en arrière-plan lors de lévénement de lancement OnePlus 8T alors que la société annonçait le prochain lancement de la montre en octobre 2020.

Sil sagit bien dune montre ronde, cela verrait la société adopter une approche différente dOppo. Les montres intelligentes de sa société sœur ont des carrés arrondis et ressemblent beaucoup plus à Apple Watch, apportant un écran carré au marché de Wear OS, où la plupart des montres sont actuellement rondes.

OnePlus semble aller dans la même direction que Fossil et Mobvoi, qui préfèrent tous deux les appareils ronds traditionnels.

Intégration dun écosystème plus large

Porter OS

Un message clé de OnePlus tout au long de 2020 était sa volonté dapporter un sentiment de cohésion entre les différentes catégories de produits. Il sagit essentiellement de fabriquer de nombreux types de produits qui se parlent, quil sagisse de téléviseurs, découteurs, de montres ou de smartphones.

Dans une interview sur la prochaine smartwatch, le PDG de la société a déclaré: "Ce que nous essayons de faire, cest de travailler avec Google pour essayer daméliorer la connectivité entre lécosystème Wear OS, Android TV et les smartphones Android afin de créer cette capacité pour un meilleur appareil interopérabilité à travers les écosystèmes. "

Dans cette même discussion, Lau a déclaré que OnePlus travaillait à lamélioration de Wear OS, ce qui confirme pratiquement que la montre sera construite sur la plate-forme portable de Google. Il reste à voir exactement comment il sintègre et sintègre dans lécosystème plus large de Google, Android et OnePlus.

Compte tenu de la tendance des montres Wear OS récentes, nous serions surpris si cela ne correspondait pas à tous les mots et fonctionnalités de fitness. Attendez-vous à voir au moins les moniteurs de fréquence cardiaque, le GPS et le suivi du sommeil.

Un signe certain quun appareil est sur le point dêtre lancé: deux modèles OnePlus Watch ont passé la certification au BIS indien.

Pete Lau a confirmé sur Twitter que la montre sera lancée au début de 2021 .

Dans une interview, le PDG Pete Lau a déclaré quil cherchait à améliorer Wear OS et pas seulement à lancer sa propre plate-forme logicielle pour smartwatch.

Lors de son lancement OnePlus 8T, le fabricant a pratiquement confirmé quil revisiterait lidée de lancer une smartwatch et a taquiné son existence.

Remontant le temps à 2014. Le premier aperçu dun premier design de smartwatch est apparu en ligne il y a plus de cinq ans.

Écrit par Cam Bunton.