OnePlus confirme que sa première smartwatch arrive bientôt

(Pocket-lint) - Une smartwatch OnePlus sera enfin disponible "au début de lannée prochaine".

Après des années de rumeurs, y compris une augmentation des spéculations au cours des derniers mois, le PDG de OnePlus , Pete Lau, a confirmé que la société construisait son premier portable et que nous naurions pas trop de temps à attendre.

Il a publié un tweet qui a révélé que la société fabriquait une montre et que "les souhaits se réalisent".

Beaucoup dentre vous ont dit que vous vouliez une montre et, comme vous lavez peut-être entendu au cours du week-end, nous en fabriquons une, qui sortira au début de lannée prochaine. Les souhaits se réalisent. https://t.co/H1Fqv9srXj - Pete Lau (@PeteLau) 22 décembre 2020

La rumeur la plus récente sur la smartwatch OnePlus est survenue le week-end dernier. Dans une interview avec Input, Lau a révélé que son entreprise travaillait en étroite collaboration avec Google sur Wear OS et, bien quil expliquait que cétait principalement pour assurer une meilleure connectivité entre la plate-forme et les téléphones OnePlus, cela a également été considéré comme un indice pour le développement de un nouvel appareil.

Cétait une affaire majeure, car il avait été précédemment suggéré quune montre OnePlus ne fonctionnerait pas sur le système de Google.

Nous ne sommes pas entièrement quand nous verrons la nouvelle montre dévoilée. Nous suggérons généralement quil fasse une apparition au Mobile World Congress à Barcelone, mais cela a été déplacé de son créneau habituel de fin février à lété grâce à la pandémie en cours.

Cependant, un autre MWC est prévu pour Shanghai en février. Peut-être que le OnePlus chinois y fera ses débuts.

Écrit par Rik Henderson.