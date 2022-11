La Motorola Moto Watch 70 a un aspect très familier et est très bon marché.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - À première vue, il serait facile de confondre la Moto Watch 70 avec une Apple Watch, mais les similitudes s'arrêtent là.

Motorola n'a pas encore annoncé officiellement la Moto Watch 70, mais elle a déjà été dévoilée sur le site Web de Best Buy Canada. Elle y est vendue au prix de 99 dollars canadiens, soit environ 75 dollars aux États-Unis et encore moins si elle arrive de l'autre côté de l'océan. Mais si cette smartwatch furtive peut ressembler à une Apple Watch, elle n'en est pas vraiment une.

Motorola affirme que les utilisateurs pourront profiter de 23 modes de sport différents pour le suivi des activités, tandis que l'étanchéité IP67, le moniteur de fréquence cardiaque et le GPS intégré cochent toutes les cases principales. L'autonomie de la batterie est également d'environ 10 jours, probablement parce que cette smartwatch ne fonctionne pas avec un système d'exploitation majeur. Cela signifie qu'il n'y a pas de Wear OS ici, et cela signifie que vous ne risquez pas d'installer de nouvelles applications, non plus.

Mais si une smartwatch de base est ce que vous recherchez, cela pourrait être la réponse. Le prix n'est pas mauvais compte tenu des capteurs que la Moto Watch 70 a à offrir, mais si vous êtes à la recherche de capacités similaires à celles de l'Apple Watch sur la base de cette esthétique résolument Apple Watch, vous êtes susceptible de vous retrouver déçu.

Bien que la Moto Watch 70 soit effectivement répertoriée sur le site Web canadien de Best Buy, vous ne pouvez pas réellement l'acheter. Nous nous attendons à ce que cela change une fois que Motorola aura annoncé la chose dans un avenir proche.

Écrit par Oliver Haslam.