Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei a dévoilé deux nouveaux modèles qui viennent s'ajouter à sa populaire gamme de montres de fitness. Et ces deux-là font la part belle aux matériaux de luxe.

Il y a la Huawei GT 3 Pro Titanium, un modèle de 46,6 mm qui est livré avec un choix de bracelets en fluoroélastomère, en cuir ou en titane, puis la Huawei GT 3 Pro Ceramic, plus petite, de 43 mm.

Sur le plan du design, ils ne se ressemblent en rien, mais disposent des mêmes capteurs de suivi de la condition physique et de la même interface.

Le modèle en titane présente un design qui rappelle celui de la GT 2 Pro lancée il y a un an, avec son boîtier en titane et ses cornes sculptées et anguleuses.

La montre GT 3 Pro Ceramic est cependant tout à fait différente. Le boîtier et le bracelet sont fabriqués en nano-céramique cristalline.

Comme toute technologie fabriquée à partir de ce matériau, le processus de fabrication implique de la chaleur, de la pression et beaucoup de temps. Le résultat final est une smartwatch qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant.

Cependant, les accents dorés ne sont pas forcément du goût de tout le monde. Et pour ceux qui ne veulent pas d'un bracelet en céramique, il y a un bracelet en cuir blanc que vous pouvez utiliser à la place.

Les deux montres sont dotées d'un verre saphir sur l'écran pour une finition durable et résistante aux rayures, et toutes deux ont un fond en céramique.

Les deux montres sont résistantes à l'eau, à la poussière et à l'eau ( IP68), ainsi qu'à l'eau (5 ATM). De plus, ce sont les premières montres Huawei recommandées pour la plongée en apnée, jusqu'à 30 mètres de profondeur.

Quant à la technologie des capteurs, elle s'articule autour du système de capteurs TruSeen 5.0+, qui intègre huit photodiodes et deux jeux de sources lumineuses LED, combinés à l'intelligence artificielle pour garantir un suivi de la santé extrêmement précis.

Cela signifie un suivi de la fréquence cardiaque tout au long de la journée, la possibilité de lire la saturation en oxygène du sang et le suivi du sommeil.

Les deux modèles sont également équipés de plus de 100 modes d'entraînement, avec des informations plus approfondies sur la course à pied et le cyclisme, ainsi que de nouveaux modes de plongée en or et en apnée.

Comme la Watch GT 3, elles sont dotées du coach de course intelligent qui charge un plan d'entraînement personnalisé sur votre poignet, puis l'adapte en fonction de vos propres performances.

D'un point de vue technique, elles sont également similaires, mais pas identiques. Par exemple, elles possèdent toutes deux un écran AMOLED rond d'une résolution de 466 x 466, mais la plus grande mesure 1,43 pouce contre 1,32 pouce pour la plus petite.

Le plus grand est également doté d'une plus grande batterie, ce qui signifie une plus grande autonomie. En utilisation générale, le plus grand modèle peut tenir 14 jours entre les charges, alors que la version en céramique tient environ 7 jours.

Les deux modèles sont également équipés de HarmonyOS 2, ce qui signifie qu'ils prennent en charge Petal Maps pour la navigation virage par virage sur votre poignet, ainsi que les réponses intelligentes aux messages texte.

Le prix est très élevé, ce qui est très bien pour des matériaux de haute qualité. La version en titane sera disponible à partir du 30 mai au prix de 299 £. L'édition en céramique est proposée à partir de 429 £, et sera disponible à partir du 8 juin.

Écrit par Cam Bunton.