Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle lancerait le 28 avril en Chine une nouvelle pièce de sa gamme de smartwatchs. Et a donné un aperçu de l'une de ses principales caractéristiques.

La nouvelle montre - nommée Huawei Watch GT 3 Pro - a été présentée sur Weibo par la société, avec une vidéo montrant une personne plongeant dans l'océan, ainsi qu'un graphique de profondeur en temps réel lorsque la personne nage jusqu'à la surface.

Ce graphique montre une profondeur allant jusqu'à 30 mètres, ce qui suggère que Huawei pourrait bien inclure une mesure précise de la profondeur de plongée dans sa prochaine smartwatch.

Les autres détails, malheureusement, sont rares. Dans les générations précédentes de montres (comme avec la GT 2 Pro et la Watch 3 Pro, par exemple), le modèle "Pro" signifie généralement une montre plus massive, plus haut de gamme, avec des capacités de suivi de la condition physique plus avancées et des matériaux de qualité supérieure pour le boîtier et le bracelet.

Nous nous attendons toujours à ce que ce soit le cas pour la GT 3 Pro (par rapport à la Watch GT 3), et cela signifie aussi généralement un prix plus élevé.

Huawei a beaucoup investi dans le fitness et la santé ces dernières années, et a construit un énorme campus dédié spécifiquement à la collecte de données et à l'analyse d'une multitude d'entraînements et de sports différents.

Jusqu'à présent, cela s'est traduit par des montres de course à pied très performantes et des plans de coaching intelligents, et le dernier teaser de la prochaine montre suggère que Huawei a pour ambition de servir des sports bien au-delà de la norme.

Écrit par Cam Bunton.