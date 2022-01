Huawei Watch GT Runner est la montre de course la plus avancée de la société à ce jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons depuis longtemps noté dans nos revues Huawei Watch récemment à quel point les appareils sont capables pour les coureurs. Avec des capteurs précis et avancés, ils offrent beaucoup à ceux qui veulent les utiliser à cette fin. Avec la dernière montre, la GT Runner, la société s'appuie davantage sur cela.

À bien des égards, la Watch GT Runner est la Watch GT 3 , mais construite à partir de différents matériaux et avec un accent plus dédié à la course.

Le boîtier de 46 mm est étanche jusqu'à 5 ATM (50 mètres), fabriqué à partir d'une fibre polymère, ne mesure que 11 mm d'épaisseur et ne pèse que 38,5 grammes sans le bracelet. C'est environ 4 grammes de moins que la GT 3 et près de 16 grammes de moins que la Huawei Watch 3 . En d'autres termes, il est conçu pour s'asseoir sur votre poignet, et vous ne remarquez pas qu'il est là.

Malgré cela, il contient toujours une quantité impressionnante de technologies, y compris le dernier capteur optique TruSeen 5.0 de Huawei en bas.

Ce système de capteurs comprend huit diodes photosensibles en cercle autour de l'unité d'éclairage LED au centre, et a permis à Huawei d'offrir une surveillance très précise de la fréquence cardiaque au poignet.

Il cherche également à offrir le suivi GPS le plus précis disponible sur n'importe quelle smartwatch. En combinant la prise en charge du positionnement GNSS bi-bande pour les cinq principaux systèmes satellites - y compris GPS, Glonass et Galileo - avec une conception d'antenne flottante innovante, le résultat promis est un système de suivi d'itinéraire super précis et réactif.

Cette conception « d'antenne flottante » voit l'antenne sortir du corps principal de la montre et courir le long des pattes du bracelet de montre, plutôt que d'être coincée à l'intérieur du boîtier de la montre lui-même. Huawei affirme que cette conception « réduit considérablement le poids et les interférences », mais améliore également la connectivité et les performances GPS.

Les autres points forts du matériel incluent un écran OLED lumineux de 1,43 pouces avec une résolution impressionnante de 466 x 466 et une batterie pouvant durer deux semaines entre les charges. Et lorsqu'il a besoin d'être rechargé, il se charge facilement sur un disque magnétique sans fil ou à l'arrière d'un téléphone avec chargement sans fil inversé.

Combiné avec le matériel hautement performant, Huawei a également développé un certain nombre de mesures et de plans différents destinés spécifiquement aux coureurs, mais aux coureurs de tous niveaux.

Il a son propre 'Running Ability Index' qui utilise votre cadence, votre fréquence cardiaque, votre rythme et votre forme pour déterminer votre niveau de coureur, mais peut combiner cela avec un plan de course dynamique.

Vous pouvez vous inscrire à un plan de course dans Huawei Health et il s'adaptera et changera en fonction de vos performances et de votre forme physique, vous donnant un plan et un calendrier pour vous aider à atteindre n'importe quel objectif que vous avez. Il y a des plans de 5 km, 10 km, semi-marathon et marathon, ainsi que des sessions individuelles de difficulté variable auxquelles vous pouvez accéder.

Huawei Watch GT Runner sera bientôt en vente en Europe et coûtera 299 €. Les prix et la disponibilité au Royaume-Uni n'ont pas encore été annoncés.

Écrit par Cam Bunton.