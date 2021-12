Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La société chinoise Huawei a annoncé la montre connectée Watch D, lors d'un événement sur Twitter le 23 décembre.

La montre intelligente Watch D a un design rectangulaire, plus proche de l' Apple Watch que des dernièresmontres intelligentes Galaxy de Samsung , mais elle permet non seulement de prendre un ECG, mais aussi de prendre une mesure de la pression artérielle.

Seul Samsung a jusqu'à présent livré une montre connectée dans l'espace grand public qui offre une lecture de la pression artérielle sur le brassard. Selon certaines rumeurs, Apple l'offrirait sur une future Apple Watch , mais pour l'instant, il s'agit d'une fonction de smartwatch Samsung. La technologie de Samsung est approuvée par la FDA et peut donc être proposée aux États-Unis, bien qu'actuellement, la technologie de Huawei n'ait été approuvée que par l'équivalent chinois.

La Huawei Watch D avait fait l'objet d'un certain nombre de rumeurs avant sa révélation, de sorte que sa conception ne surprendra pas ceux qui suivront la spéculation. Il offre une résistance à l'eau et à la poussière IP68 et il est disponible en options de couleur noir et blanc.

Reconnaissant plus de 70 exercices, la Watch D offre des fonctionnalités telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et les fonctionnalités d'ECG et de pression artérielle que nous avons mentionnées précédemment.

Il n'est actuellement pas clair si la Huawei Watch D apparaîtra au Royaume-Uni, en Europe ou aux États-Unis - nous pensons que ce dernier est peu probable ou du moins pas avec la fonction de pression artérielle, bien qu'il soit mis en vente en Chine le 25 décembre 2021 et coûte 2988 Yuan chinois, soit environ 350 £ et 470 $.