Huawei poursuit sa mise en forme avec Watch GT 3

(Pocket-lint) - Avec le Huawei Nova 9 et une paire découteurs plutôt élégante, le fabricant a également annoncé une nouvelle série de trackers de fitness de style smartwatch.

La Huawei Watch GT 3 reprend là où elle sétait arrêtée avec la GT 2 Pro à partir de 2020 et ajoute certaines fonctionnalités que nous avons vues lancées dans la série Watch 3 plus tôt dans lannée.

Il existe deux modèles de Watch GT 3, tous deux dotés décrans entièrement ronds, de boîtiers en acier inoxydable et de dessous en céramique. Ils présentent également tous deux la même configuration à deux boutons qui comprend la couronne rotative et un deuxième bouton « retour ».

Cest dans la taille et le style que les deux montres diffèrent. Le plus grand des deux est doté dun boîtier de 46 mm, dun écran complètement plat avec un index incliné autour de lécran et est le plus puissant des deux.

Le modèle plus petit de 42 mm est plus élégant dans son approche et dispose dune lentille en verre arrondie qui se courbe jusquaux bords de la même manière que la Watch 3 standard .

Les deux sont conçues pour être légères et élégantes, la plus grande mesurant seulement 11 mm dépaisseur et la plus petite 10,2 mm, et les deux montres pesant moins de 45 g sans bracelet (42,6 g et 35 g respectivement).

Cest dans les performances de suivi de la condition physique que ces deux montres cherchent à dominer le marché, et cette capacité est alimentée par le nouveau capteur TruSeen 5.0+ de Huawei au bas de la montre.

Ce capteur comporte le double du nombre de récepteurs de signaux lumineux de la dernière version, ce qui signifie quil peut détecter plus précisément votre fréquence cardiaque et votre spO2. En fait, Huawei dit quil est précis à 5 bpm près, même avec des entraînements de haute intensité, le sprint et la natation.

Cela est rejoint par un GPS à cinq systèmes à double bande pour offrir le même suivi de localisation de haute précision que celui que nous avons vu dans la Watch 3 Pro. Si cest quelque chose comme ça dans le suivi dentraînement réel, ce sera très bon.

Par rapport au GT 2 Pro de 2020, Huawei affirme que la précision de la localisation a été améliorée de 50 %, ce qui signifie également que le temps initial nécessaire pour verrouiller votre position au début dun entraînement est également beaucoup plus rapide.

De plus, si vous vous perdez lors dune randonnée ou dune course à pied, vous pouvez activer une fonction de navigation de retour qui vous ramène à votre point de départ.

Comme pour les modèles précédents, il existe plus de 100 modes dentraînement à sélectionner, allant de la course et du cyclisme habituels à des activités plus obscures comme le skateboard et diverses formes de danse.

Cela dit, Huawei pousse vraiment dans les capacités de fonctionnement pour 2021, améliorant un domaine où il est déjà très performant.

Avec les nouvelles montres et Huawei Health, il commencera à suivre vos performances historiques et personnelles et pourra ensuite utiliser ces données pour vous créer un plan de course personnalisé.

Que vous souhaitiez accélérer 5 000 ou 10 000 fois, il élaborera un plan sur mesure pour vous et pourra même ladapter en temps réel au fur et à mesure des séances dentraînement, en évaluant constamment vos performances et votre condition tout au long du parcours.

Huawei Health vous fournira également des mises à jour de votre condition et mesurera votre VO2 Max, leffet de lentraînement aérobie et anaérobie et le temps de récupération requis entre les sessions. Il existe également un indice de capacité de course à pied, qui vous montre comment vous vous améliorez en course à pied.

Cela rejoint le suivi habituel de la condition physique et des activités toute la journée, et est ajouté à cette année par un « Shamrock de vie saine » plus holistique. Cela remplace les anneaux et se concentre non seulement sur votre niveau dactivité, mais aussi sur votre degré de repos et dhydratation.

Bien sûr, vous bénéficiez toujours dune surveillance du stress, dun suivi du sommeil, dune détection de SpO2 et même dune alerte de fréquence cardiaque anormale si votre rythme cardiaque est irrégulier. Il existe également un suivi du cycle menstruel.

Pour les utilisateurs de plein air, vous obtenez des heures précises de coucher et de lever du soleil, un suivi des marées, une phase de lune et des alertes de mauvais temps.

Tout cela sajoute aux éléments habituels de la montre intelligente comme les appels Bluetooth, les notifications sur votre poignet et les applications sur la montre, y compris la musique hors ligne.

La durée de vie de la batterie est toujours une priorité pour Huawei dans ses montres modernes, et la Watch GT 3 nest pas différente.

Le modèle plus grand de 46 mm peut aller jusquà 14 jours en mode smartwatch standard, ou jusquà huit jours avec une utilisation très intensive. Le modèle plus petit de 42 mm peut durer sept jours en mode smartwatch standard ou quatre jours avec une utilisation intensive.

Les montres Huawei Watch GT 3 de 42 mm et 46 mm seront disponibles à lachat avec plusieurs bandes de couleurs et de matériaux pour vous aider à personnaliser votre style. Ils sortent le 10 novembre, avec des prix à partir de 209 £ ou 229 £ selon la taille du modèle que vous choisissez.