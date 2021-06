Huawei Watch 3 est la première montre connectée HarmonyOS

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei poursuit sa lancée sur le marché du fitness et des wearables avec la première montre construite sur son propre logiciel HarmonyOS. Comme vous pouvez le constater daprès le nom et labsence de « GT » nimporte où dans le surnom, Huawei voit cela comme une toute nouvelle direction.

Comme ses prédécesseurs , la Watch 3 présente un visage complètement rond, mais surtout une lunette super mince autour delle. Une grande amélioration par rapport à la série Watch GT qui la précédée est laffichage.

Il sagit dun grand écran AMOLED de 1,43 pouce qui peut atteindre une luminosité maximale de 1 000 nits et, plus important encore, des taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cela signifie que vous ne verrez pas les mêmes animations de bégaiement pour économiser la batterie sur cette montre. Il est également net à 326 pixels par pouce.

Le boîtier en acier inoxydable est surmonté dun verre trempé incurvé sur le modèle régulier, tandis que la version plus grande «Pro» est dotée dun verre saphir plus résistant et dun dessous en céramique.

Un nouvel ajout est la couronne rotative sur le bord droit. Son apparence et sa fonction sont similaires à celles de la couronne numérique dApple.

Vous pouvez le tourner et lappuyer pour contrôler divers éléments de linterface à lécran, ce qui signifie que vous navez pas besoin dutiliser lécran tactile si ce nest pas pratique.

Huawei appelle cette montre un "communicateur autonome", ce qui signifie que vous pouvez lutiliser loin de votre téléphone grâce à leSIM intégrée.

Cela vous permettra de diffuser de la musique en utilisant Huawei Music ainsi que de prendre des appels, sans que votre téléphone ne soit à proximité. Nous ne savons pas quels opérateurs sur quel marché prendront en charge cette fonctionnalité eSIM au lancement, mais cette image devrait devenir claire bientôt.

Comme vous vous en doutez, il existe également des capacités intégrées de Huawei Health. Vous pouvez suivre 17 entraînements en mode « Professionnel », offrant un suivi complet des données, avec 85 modes dits « personnalisés » qui sont un peu plus vagues dans la capture de données.

Vous bénéficiez également dun suivi de la fréquence cardiaque, du stress et de la spO2, du suivi du sommeil, de la détection automatique des chutes et des appels SOS 24h/24 et 7j/7.

Quant au logiciel HarmonyOS, il apporte une toute nouvelle interface. La Huawei Watch 3 est livrée avec AppGallery préinstallée afin que vous puissiez installer des applications directement sur votre poignet. Ces applications sont ensuite affichées dans une grille plutôt que dans une liste et proposeront des applications tierces au lancement.

Toutes ces fonctionnalités supplémentaires de smartwatch et laffichage du taux de rafraîchissement plus élevé signifient que vous nobtenez pas la même autonomie de la batterie Huawei en mode smartwatch normal.

Cela dit, les trois jours dutilisation dans ce mode normal sont toujours meilleurs que ceux proposés par les montres Wear et Apple .

De plus, en "mode ultra long", vous pouvez augmenter ce délai à 14 jours. Ce mode restreint essentiellement les nouvelles fonctionnalités de consommation dénergie, ce qui fait que la Watch 4 ressemble beaucoup plus aux montres Watch GT. Ainsi, vous pouvez toujours voir le temps, le prendre pour suivre une course et lutiliser.

La Huawei Watch 3 sera disponible en modes Actif, Classique et Elite, avec des bracelets en cuir, en métal, en nylon tissé et en silicone (selon votre choix).

Il existe également une version "Pro" supplémentaire. Il est livré avec un boîtier plus grand de 48 mm en titane, mais dispose également dun GPS à double canal pour un suivi GPS plus précis.

Il peut également durer jusquà 5 jours dans son mode smartwatch normal. Comme les prédécesseurs, la Watch 3 sera compatible avec les téléphones Android et iOS via lapplication Huawei Health.

Écrit par Cam Bunton.