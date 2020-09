Huawei Watch GT 2 Pro offre une construction de saphir et de titane de qualité supérieure à un prix abordable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Huawei a ajouté une autre smartwatch à son portefeuille Watch GT , qui présente des détails alléchants, avec une liste de matériaux qui semble provenir tout droit dun catalogue de montres suisses.

Le dernier modèle sappelle la Huawei Watch GT 2 Pro et comprend un boîtier en titane surmonté dune lentille en verre saphir et dun dessous en céramique.

Combiné, cela signifie que cest lune des montres les plus durables de Huawei à ce jour, avec un verre qui ne se raye pas facilement et un boîtier léger et robuste.

Il existe en deux versions: Classic et Sport. Le premier est livré avec un bracelet en cuir (avec un bracelet en caoutchouc supplémentaire lorsque vous voulez faire de lexercice), tandis que le second est livré avec seulement la bande en caoutchouc / élastomère.

Le dessous de la montre a été entièrement repensé, offrant cette surface en céramique brillante et attrayante et supprimant les points de contact physiques pour la charge. Au lieu de cela, la dernière Watch GT prend en charge une charge sans fil appropriée via un berceau magnétique (ou vous pouvez la recharger de votre téléphone sil est doté dune charge sans fil inversée).

Ce nest pas la seule raison de la refonte. Tout comme Samsung et Apple nous lavons vu ces dernières années, le matériel de surveillance de la fréquence cardiaque sest considérablement amélioré en termes de performances et desthétique ici aussi.

Dans ce cas particulier, Huawei appelle son matériel de surveillance de la fréquence cardiaque TruSeen, et cette version est TruSeen 4.0+, et ajoute des LED plus puissantes, des capteurs plus écoénergétiques et des lectures plus précises. Il lit également votre saturation en oxygène sanguin (SpO2).

En combinaison avec un apprentissage automatique, la montre Huawei peut désormais suivre votre fréquence cardiaque tout au long de la journée et vous fournir de meilleures données toute la journée, ainsi que des mesures plus précises lorsque vous vous entraînez.

Lun des principaux arguments de vente de la GT 2e, lors de son lancement, était la pléthore de modes de suivi sportif disponibles et avec la GT 2 Pro, cela sest poursuivi.

Il peut suivre plus de 100 activités différentes, mais certains de ces sports plus marginaux ont considérablement amélioré les données de suivi. Par exemple, il existe des paramètres de ski plus détaillés pour les skieurs de descente et de fond et les snowboarders.

Les golfeurs bénéficient dun nouveau mode de conduite qui peut afficher votre vitesse / tempo de swing ainsi que des données de recul et de descente pour améliorer votre forme.

Si vous partez pour une course à lextérieur - que ce soit du trail ou de la course sur route - ou si vous faites une promenade, une randonnée ou une balade à vélo à lextérieur, il y a aussi un nouveau navigateur hors ligne qui peut vous aider à trouver un itinéraire pour revenir à votre point de départ, qui est super si vous vous perdez un peu.

Il dispose dun écran OLED entièrement rond comme avec les modèles précédents et, bien sûr, étant une Watch GT, lautonomie de la batterie est immense. Vous obtiendrez jusquà 30 heures dutilisation constante du suivi GPS, ou environ 14 jours dutilisation quotidienne moyenne dune smartwatch avec une batterie complètement chargée.

La Watch GT 2 Pro sera disponible à lachat ce mois-ci, avec des prix fixés respectivement à 329 € et 349 € en Europe pour les modèles Sport et Classic.

Écrit par Cam Bunton.