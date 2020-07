Huawei Watch GT 2e est un vol sur Amazon aujourdhui, à seulement 105 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dans le cadre des offres dété dAmazon aujourdhui, les montres Watch GT de deuxième génération de Huawei sont en vente. Cette remise comprend la Watch GT 2 plus petite et la Watch GT 2e plus abordable.

La montre Huawei GT 2e de Huawei était déjà lune des montres intelligentes axées sur le sport de la meilleure valeur sur le marché, et pour aujourdhui sur Amazon, vous lobtiendrez encore moins cher. Pour loffre quotidienne daujourdhui, vous pouvez en acheter un pour seulement 104,99 £, soit 55 £ de moins que le prix public conseillé dorigine. Découvrez loffre sur Amazon ici .

La Watch GT 2e est lun des trackers les plus polyvalents, offrant jusquà 85 types de suivi dactivité différents, et qui comprend des activités moins formelles comme le skateboard, le parkour et diverses formes de danse.

squirrel_widget_234512

Il est résistant à leau jusquà 5 ATM et il a lair assez génial dans sa manière de couleur vert menthe (à notre avis).

Il dispose également dun tracker SpO2 pour mesurer la saturation en oxygène de votre sang, ainsi que dune surveillance de la fréquence cardiaque toute la journée et dun suivi du sommeil. Il est compatible avec les téléphones Android et iOS et a une longue durée de vie de la batterie. Contrairement à de nombreuses montres connectées, elle peut durer jusquà deux semaines avec une charge complète avant de devoir être connectée.

La Watch GT 2 est la série de montres la plus premium, et dans le cadre de laccord, elle a été réduite à 129,99 £ (contre 199 £) pour la version avec bracelet en cuir de 42 mm ou 149,99 £ (contre 229 £) pour le modèle 42 mm avec bracelet de style milanais.

Il a beaucoup des mêmes capacités de suivi, ainsi que la longue durée de vie de la batterie. La différence entre eux est vraiment la conception et les matériaux utilisés dans la construction, qui sont plus haut de gamme sur le modèle non-e.