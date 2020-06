La rumeur veut que Huawei Mate Watch soit lancé en octobre, exécutant HarmonyOS

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Selon la rumeur la plus récente, Huawei sapprête à lancer une nouvelle série de montres connectées, adoptant pour la première fois son surnom `` Mate souvent utilisé sur une montre.

La marque pour Mate Watch a été déposée plus tôt dans lannée, et un tweet du contributeur de Slashleaks @ Rodent950 sur Twitter suggère que ce sera la première montre à exécuter HarmonyOS.

Si ce nom de logiciel vous semble familier, cest parce quil a commencé à apparaître plus largement à lépoque où le partenariat officiel de Huawei avec Google a été contraint de prendre fin. Il a été présenté comme lOS de remplacement de Huawei pour Android.

Si le calendrier de Huawei a été respecté, la montre Mate est la première montre intelligente alimentée par HongMengOS, sera publiée avec la série Mate 40.

les rumeurs disent que cela se produirait pendant la fête nationale chinoise. # HuaweiMate40Series #HuaweiMateWatch - Teme (特米) (@ RODENT950) 23 juin 2020

Le leaker suggère dans le tweet que non seulement la Mate Watch sera lancée aux côtés de la série Mate 40, mais elle sera également annoncée le 1er octobre.

Il convient de noter, compte tenu de la méconnaissance du bailleur, nous sommes douteux de cette rumeur.

Cela dit, Huawei a annoncé officiellement HarmonyOS en tant que plate-forme pour les appareils connectés intelligents il y a presque un an, et est déjà utilisé sur les téléviseurs intelligents quil vend en Chine.

Les montres Huawei actuelles exécutent déjà un logiciel Huawei personnalisé appelé LiteOS, qui - encore une fois - est une plate-forme légère utilisée pour divers appareils connectés intelligents. À bien des égards, HarmonyOS est son successeur naturel.

Bien quil soit possible quHarmonyOS remplace LiteOS sur les montres de Huawei, linterface utilisateur réelle avec laquelle les clients interagissent na pas besoin de changer, et reste donc essentiellement la même de lextérieur.

Si ce logiciel / interface extérieur changeait, ce serait plus surprenant, étant donné le niveau de développement nécessaire à lajout de nouvelles fonctionnalités et capacités. Surtout avec la dernière mise à jour fournie avec la Watch GT 2e ajoutant une pléthore de nouveaux modes de suivi sportif et de cadrans de montre.

Si HarmonyOS est plus économe en énergie que LiteOS, il est possible que cela conduise à une montre avec des fonctionnalités et des graphismes meilleurs et plus fluides, qui ne perd pas la durée de vie de la batterie de deux semaines qui rend les modèles Watch GT actuels si attrayants.

Quant au passage au nom Mate, il verrait la montre rejoindre une famille de marques au sein de Huawei qui couvre plusieurs catégories de produits; comme les tablettes MatePad et les ordinateurs portables MateBook, là encore, cela a du sens.

Il reste à voir si cela se produira ou non. Comme nous lavons dit, nous sommes un peu sceptiques, mais nous ne serions pas complètement surpris par tout cela.