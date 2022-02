Honor Watch GS 3 dévoilée au MWC 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honor a présenté sa nouvelle Honor Watch GS 3, disponible en trois coloris attrayants avec un design inspiré des montres mécaniques traditionnelles

La nouvelle montre est conçue pour être confortable toute la journée et ne pèse que 44 grammes avec une épaisseur de 10,5 mm.

Des matériaux de qualité tels que l'acier inoxydable 316L sont utilisés pour donner à la montre une sensation de qualité et un look élégant.

La Honor Watch GS 3 dispose d'un nouveau capteur de photopléthysmographie (PPG) à huit canaux - et si vous n'êtes pas sûr de ce que cela signifie, ne vous inquiétez pas, c'est juste ce voyant vert clignotant qui détecte votre fréquence cardiaque.

Honor affirme que le nouveau capteur, combiné à son moteur de surveillance de la fréquence cardiaque AI, améliore considérablement la précision de la surveillance de la fréquence cardiaque.

Pour ce faire, il utilise plusieurs algorithmes pour annuler le bruit pendant l'exercice, ce qui donne des données de fréquence cardiaque beaucoup plus propres et plus précises.

Pour tirer parti de ces avancées, la montre prendra en charge plus de 100 modes d'entraînement, ainsi qu'un suivi précis de l'itinéraire lors de la course, du vélo ou de la randonnée à l'extérieur.

La montre utilise un système GNSS (Global Navigation Satellite System) double fréquence L1/L5 intégré pour permettre le suivi d'itinéraire.

Si la Honor Watch GS 3 ressemble à votre type de smartwatch , elle sera disponible en noir minuit, bleu océan ou or classique. Le prix commencera à 229 € mais les dates de disponibilité n'ont pas encore été annoncées.

Écrit par Luke Baker.