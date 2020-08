Honor lance une montre intelligente dextérieur robuste

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Honor a annoncé via Twitter quil ajouterait une autre smartwatch à son portefeuille, et celle-ci présentera un design robuste, pour les grands espaces.

Bien que les détails soient minces, nous nous attendons à ce quune montre conçue avec un look robuste présente également une construction plus durable, capable de résister à ces brouillages venteux froids et humides dans les montagnes ou aux coups étranges contre un rocher en saillie.

La montre sera annoncée dans le cadre des lancements dHonor à lIFA , qui - cette année - est une conférence technologique principalement virtuelle qui se déroulerait généralement dans les salles animées de la Messe à Berlin.

Honor na pas encore dit comment la montre sappellera, mais il semble très probable quelle rejoindra les rangs des modèles MagicWatch existants qui - eux-mêmes - sont essentiellement des versions rebadgées de la gamme populaire Watch GT de Huawei.

Cela soulève la question: cela signifie-t-il que Huawei travaille également sur une montre de sport robuste et de plein air à ajouter à la gamme existante qui comprend la Watch GT 2 attrayante et capable et la Watch GT 2e plus sportive?

Sil sagit dune autre MagicWatch, nous nous attendons à ce quelle présente la même durée de vie de la batterie épique de 14 jours, de nombreux cadrans personnalisés et une multitude de modes de suivi sportif.

Cest une décision intéressante, et cela voit Huawei / Honor entrer dans un marché actuellement dominé par Garmin et Suunto.

Elle peut gagner en popularité pour son style, mais il sera intéressant de voir si la montre réussit à attirer des acheteurs soucieux de suivre leurs randonnées en plein air.

Écrit par Cam Bunton.