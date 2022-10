Il existe désormais une application Peloton Wear OS, mais elle est meilleure sur l'Apple Watch.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les propriétaires d'appareils de fitness Peloton disposent désormais d'une nouvelle application pour montre Wear OS qu'ils peuvent utiliser, mais celle-ci n'est pas aussi impressionnante qu'elle pourrait le paraître.

Tout d'abord, la bonne nouvelle. Il existe désormais une application Peloton pour votre wearable Wear OS 3, comme la Google Pixel Watch. L'application peut détecter votre fréquence cardiaque et autres, comme vous pouvez vous y attendre. Vous pouvez également utiliser les données collectées par votre wearable pour informer les classes Peloton que vous pourriez exécuter sur votre téléphone, également.

Mais les choses commencent à se gâter lorsque vous réalisez que vous devez commencer ces séances d'entraînement sur votre téléphone, et non sur votre montre. Et les choses se gâtent encore plus lorsque vous découvrez que vous ne pouvez pas connecter votre montre à votre matériel Peloton. Peloton a ajouté cette fonctionnalité à la version Apple Watch de son application au début de l'année, mais il faut disposer du bon matériel pour qu'elle fonctionne.

Il a fallu un certain temps à Peloton pour ajouter cette fonctionnalité à l'application Apple Watch, alors peut-être que les utilisateurs de Wear OS finiront par y avoir accès eux aussi.

Pour l'instant, l'application Peloton Wear OS est plutôt une application autonome, mais si cela vous convient, c'est le bonheur ! Vous pouvez télécharger l'application Peloton pour Wear OS dès maintenant. Elle est gratuite et peut être téléchargée dès aujourd'hui sur le Google Play Store.

Écrit par Oliver Haslam.