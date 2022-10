Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La Pixel Watch de Google est enfin arrivée, mais le démontage d'iFixit suggère que vous devrez la manipuler avec des gants plutôt que de risquer de la casser.

Il est vrai qu'aucune smartwatch n'est amusante à réparer. Les maîtres du démontage d'iFixit ont jeté un premier coup d'œil à l'intérieur de la toute première Pixel Watch de Google, ce qui laisse penser qu'elle n'est pas bonne. Pas bonne du tout.

Lors du démontage de la Pixel Watch, iFixit a rapidement noté que la " couronne d'apparence bon marché et l'écran qui s'annonce avec une durabilité douteuse " n'ont pas suscité beaucoup d'espoirs. Les choses ne se sont pas arrangées non plus lorsque le démontage a commencé. Le rapport indique que l'accès à l'écran et à la batterie a été difficile, ajoutant que les manuels de réparation faciliteraient ce genre de choses. Pour le moment, au moins, ils volaient à l'aveugle.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Cela ne les a pas empêchés de démonter la Pixel Watch, bien sûr, mais ce n'était pas une partie de plaisir. L'écran et la batterie ont tous deux nécessité le retrait de supports et de contacts minuscules, par exemple. Et il était impossible de débrancher le connecteur de l'écran sans retirer d'abord la batterie. Et puis les choses ont empiré.

Selon iFixit, ni la couronne ni le bouton latéral ne sont faciles à remplacer - ils sont " sur le même câble qu'un port de test qui semble plutôt fixé de manière permanente au boîtier ", apparemment. Le résultat ? "Cela signifie qu'il n'est pas possible de remplacer les interrupteurs coincés, du moins sans quelques dommages collatéraux". C'est loin d'être idéal.

Il y a quand même quelques bons points. L'équipe d'iFixit souligne que la première Apple Watch était un terrible gâchis à l'intérieur, il y a donc de l'espoir à avoir que les futures Pixel Watches s'améliorent à cet égard. Il y a plus de points positifs trouvés en termes d'accessibilité à la vitre arrière également, avec un joint liquide qui maintient tout ensemble fermement, mais qui s'ouvre aussi proprement en cas de besoin. Que du bon.

Le résultat de tout cela ? Vous ne démonterez pas votre Pixel Watch pour la réparer, mais vous le saviez probablement déjà de toute façon. Mais il ne semble pas que de nombreux ateliers de réparation apprécieront d'essayer de le faire, non plus.

Les meilleures smartwatches à venir en 2022 : les futures montres-bracelets à attendre avec impatience Par Britta O'Boyle · 2 Peut 2022 Voici toutes les meilleures smartwatches que l'on pense voir arriver pour 2022.

Écrit par Oliver Haslam.