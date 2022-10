Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La Google Pixel Watch détectera quand vous faites une chute et alertera les services d'urgence, mais la société a confirmé qu'elle ne commencera pas à le faire avant les premiers mois de 2023.

Google a confirmé la nouvelle via un document d'assistance, indiquant que la fonctionnalité arrivera "cet hiver (été en Australie)". En outre, les Australiens et les Allemands ne bénéficieront pas de la prise en charge de la composition automatique des numéros d'urgence, et devront donc s'en charger eux-mêmes.

Étant donné que l'hiver commence à la fin du mois de décembre, nous pouvons supposer que la détection des chutes sera disponible en 2023 - avant la fin du mois de mars, si le calendrier de Google est correct.

La détection des chutes est une fonction qui a déjà permis de sauver la vie de propriétaires d'Apple Watch et son ajout à la toute nouvelle Google Pixel Watch devrait s'avérer tout aussi vital. Le wearable détectera une chute brutale et avertira le porteur qu'il peut appeler les services d'urgence pour lui si nécessaire. La même fonction SOS d'urgence peut également être activée manuellement en appuyant cinq fois rapidement sur la couronne, également.

La Pixel Watch sera mise en vente le 13 octobre et peut être précommandée dès maintenant. Elle est proposée à partir de 379 $ / 349 $ / 379 € en trois coloris (noir mat, or et argent) et dans une seule taille de boîtier de 41 mm.

La montre elle-même est dotée d'un écran rond et Google promet une autonomie de l'ordre de 24 heures par charge. Cela ne semble pas beaucoup, alors assurez-vous que votre montre est chargée si vous prévoyez de faire une chute difficile en la portant.

Écrit par Oliver Haslam. Édité par Rik Henderson.