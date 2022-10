La Pixel Watch vise à offrir le meilleur de Google et le meilleur de Fitbit

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La Google Pixel Watch est désormais officielle, Google ayant dévoilé l'appareil lors de son événement Made by Google. Le lancement a été précédé d'un teasing à la Google I/O 2022, suivi de nombreuses informations supplémentaires de la part de l'entreprise.

La Pixel Watch est une initiative majeure de Google. Il s'agit de la première incursion dans le domaine des montres de la gamme Pixel de Google, qui repose sur l'idée que Google l'a conçue et construite. Cependant, la chronologie des wearables dans lesquels Google a été impliqué est assez riche.

En 2017, il a travaillé avec LG pour donner vie à la LG Watch Sport et à la LG Watch Style et, plus récemment, il s'est associé à Samsung pour WearOS 3, qui a été lancé sur la Samsung Galaxy Watch 4.

Il n'est peut-être pas surprenant qu'il y ait encore des similitudes entre la Pixel Watch et la LG Watch Style, Google ayant opté pour un design rond avec une couronne sur un côté - nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que la Pixel Watch ressemble à une évolution de cet ancien appareil.

La montre Pixel utilise le verre Gorilla Glass bombé 3D, conçu pour avoir un aspect doux et sans couture, presque comme un galet parfait sur votre poignet. Le métal est entièrement en acier inoxydable, tandis que les bandes ont une conception de fixation intelligente, plus inspirée de l'Apple Watch que de toute autre montre conventionnelle.

Cela vous permet de glisser et de verrouiller les bracelets en place et il y aura sept modèles différents au lancement - des bracelets actifs, en cuir, en métal et en tissu. La montre elle-même sera proposée en noir, argent ou or.

La montre sera équipée de capteurs (GPS, fréquence cardiaque, ECG, accéléromètre, etc.), Google affirmant qu'elle sera très précise pour surveiller la fréquence cardiaque tout au long de la journée. Il y aura également des versions Wi-Fi et LTE, afin que vous puissiez rester toujours connecté.

Elle est alimentée par la puce Exynos 9110 de 2018, tandis que Google a souligné que le coprocesseur Cortex M33 sur le système sur puce gérera des choses comme les fonctions de fitness pour permettre une longue durée de vie sans vider la batterie.

Google affirme que la Pixel Watch est une expression stock de WearOS 3.5, mais il y aura une gamme de fonctionnalités exclusives à la Pixel Watch et qui ne font pas partie du logiciel de base que vous obtiendrez sur d'autres appareils.

Cela permettra une grande personnalisation du visage de la montre - avec 18 familles de visages uniques que vous ne trouverez pas ailleurs - tandis que la grande nouvelle est que la Pixel Watch intégrera également Fitbit.

La Pixel Watch devient effectivement le dispositif phare de Fitbit, offrant une intégration transparente dans l'expérience Fitbit, tout en prétendant être le dispositif Fitbit le plus avancé.

Cela couvrira non seulement l'expérience sportive, mais intégrera également le suivi du sommeil, vous permettant d'obtenir un rapport de "préparation quotidienne" un peu comme le Body Battery de Garmin.

Bien sûr, il y a une intégration transparente dans l'expérience Google, de sorte que vous serez en mesure d'accéder à des choses comme la navigation Google Maps, Google Assistant, Google Wallet pour les paiements via NFC, accéder à Google Home ainsi qu'une gamme complète d'applications Wear OS, comme Spotify et Strava.

Vous serez également en mesure de passer et de recevoir des appels, avec un transfert transparent entre la montre et le téléphone.

Les propriétaires de téléphones Pixel pourront également profiter d'une fonction supplémentaire amusante : la Pixel Watch pourra être utilisée comme obturateur d'appareil photo à distance.

La Google Pixel Watch sera lancée au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon et à Taïwan.

Elle coûtera 339 £ pour la version Wi-Fi ou 379 £ pour la version LTE. Les précommandes ouvrent immédiatement avec une disponibilité plus large à partir du 13 octobre.

Écrit par Chris Hall.