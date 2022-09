Le prix de la Google Pixel Watch a été dévoilé, ainsi que les options de couleurs.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La smartwatch maison de Google est restée dans le domaine de la rumeur et de la spéculation jusqu'à ce que la société elle-même présente le produit lors de sa conférence annuelle I/O plus tôt dans l'année.

Bien que nous n'ayons pas appris absolument tout sur la montre, nous avons eu un aperçu suffisamment détaillé pour savoir au moins quelles seront ses caractéristiques et à quoi elle ressemblera.

Maintenant, grâce à une nouvelle fuite, nous savons également quel sera le prix de la montre.

Un rapport de 9to5Google - avec des informations provenant de sources de détail - dit que la montre sera de 349,99 $ aux États-Unis pour le modèle Wi-Fi/Bluetooth et 399,99 $ pour la version cellulaire/LTE.

Chaque modèle serait également disponible en trois coloris. Les deux modèles seront disponibles avec un boîtier noir et une bande obsidienne et un boîtier doré avec une bande noisette. Ils seront également tous deux proposés avec un boîtier argenté, mais avec un bracelet couleur craie sur le modèle Wi-Fi/Bluetooth et un bracelet couleur anthracite/gris sur le modèle LTE.

Il ne s'agit bien sûr que des configurations standard qui seront proposées par les détaillants. Google devrait lancer un certain nombre de styles et de couleurs de bracelet supplémentaires, comme la plupart des autres fabricants de smartwatchs.

À ces prix, cependant, elle se positionne en tant que concurrente de la Galaxy Watch 5, mieux établie, qui est en fait moins chère aux États-Unis que la Pixel Watch devrait l'être.

Google s'appuiera donc sur l'attrait de la "Pixel Watch", sur son design rond unique et sur ses fonctions logicielles pour défier les autres concurrents de prix similaire et moins chers.

Écrit par Cam Bunton.