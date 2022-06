Wear OS pourrait bientôt bénéficier de la meilleure fonctionnalité de Google Fast Pair

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google prépare une mise à jour de Wear OS qui permettra aux smartwatches alimentées par Google de profiter de la plus grande commodité de Fast Pair: se connecter à des écouteurs que vous avez déjà appairés à votre téléphone Android.

Un changelog publié par Google et découvert par 9to5Google.com se lit comme suit :

"[Wear OS] Fast Pair sur Wear OS pour permettre aux écouteurs déjà appairés d'être découverts et connectés aux wearables[5].

- [5] Disponible via les services Google Play v22.24 mis à jour le 24/06/2022."

Comme les AirPods d'Apple avec l'iPhone, la fonctionnalité Fast Pair permet non seulement d'appairer rapidement et facilement des écouteurs compatibles à partir de votre téléphone, mais aussi de les enregistrer sur votre compte Google, et de les rendre accessibles depuis d'autres appareils Android sans avoir à les réappairer.

Avec l'arrivée de cette fonctionnalité sur les smartwatches Wear OS, cela signifie que lorsque vous appairez des écouteurs sur votre téléphone Android, ils seront enregistrés sur votre compte, et instantanément disponibles pour être connectés à partir de votre montre Wear OS. Vous n'aurez pas à passer par un processus fastidieux pour appairer vos écouteurs à votre montre.

Le jumelage rapide est une fonction que Google a développée et améliorée au cours des deux dernières années, et il ne s'agit pas seulement d'une fonction permettant aux écouteurs de se jumeler rapidement à vos appareils.

Elle a également été intégrée dans les wearables pour faciliter leur couplage avec votre téléphone Android et vous permet de retrouver les appareils perdus à l'aide du service Google Find My Device via Google Search.

Google a également développé le service pour qu'il fonctionne sur les appareils Android/Google TV, les Chromebooks et même les appareils smarthome compatibles avec Matter, ce qui rend la connexion et l'accès aux appareils IoT intelligents et aux wearables plus pratiques que jamais.

Écrit par Cam Bunton.