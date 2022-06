Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google proposera au moins sept types de bracelets différents lors du lancement de la Pixel Watch.

Outre le modèle en silicone présenté lors de l'annonce de la société à la conférence I/O, on pense que Google travaille sur plusieurs styles de bracelets pour la prochaine smartwatch.

Selon le rapport, nous verrons deux types de bracelets en cuir, un bracelet à maillons, un bracelet en tissu et un bracelet en silicone. Rappelant l'Apple Watch, Google devrait également proposer un bracelet de style milanais, ainsi qu'un bracelet extensible semblable au Solo Loop d'Apple.

On ne sait pas encore si tous ces types de produits seront lancés plus tard dans l'année, ni même s'il s'agira d'accessoires appartenant à Google ou fabriqués par un tiers. Cependant, il semble bien que les bandes haut de gamme (comme la bande milanaise) seront disponibles dans les mêmes couleurs que les boîtiers proposés de la montre elle-même - argent, noir et or.

Les détails de la Pixel Watch sont encore inconnus, bien sûr, mais le teaser partagé (montré ci-dessus) a, au moins, illustré comment les utilisateurs peuvent changer de bracelet sur la smartwatch.

Bien que ce ne soit pas non plus totalement clair, semblant légèrement plus compliqué que ce qui est disponible sur un dispositif rival comme l'Apple Watch, les bandes semblent glisser dans un connecteur avant que le boîtier de la montre soit nécessaire pour incliner et verrouiller le tout en place.

Quoi qu'il en soit, le potentiel pour des dizaines de combinaisons de boîtiers et de bracelets sur l'appareil est certainement intriguant - et un mouvement que nous dirions est essentiel si Google va sérieusement essayer de manger la part de marché d'Apple.

Bien sûr, un autre facteur dans l'adoption de plusieurs bracelets par les utilisateurs est de savoir si Google modifie le mécanisme ou la taille du bracelet entre les générations de la smartwatch. Mais c'est un problème pour un autre jour.

Pour l'instant, nous garderons l'œil ouvert pour tout autre détail concernant la Pixel Watch.

Écrit par Conor Allison.