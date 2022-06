La batterie de la Google Pixel Watch ne durera qu'une journée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a beaucoup de battage autour de la prochaine smartwatch de Google, mais WearOS a toujours été un gros consommateur de batterie, et il ne semble pas que cela change de sitôt.

9to5Google rapporte que la Pixel Watch aura une capacité de batterie d'un peu moins de 300 mAh. Pour le contexte, cela se situe juste entre la Galaxy Watch 4 et la Fossil Gen 6.

Selon le rapport, cette batterie permettra à la Pixel Watch de tenir jusqu'à une journée par charge - ce qui n'est pas sans rappeler les autres montres Wear OS que nous avons testées.

C'est décevant à entendre, car c'est sans doute la plus grande faiblesse de la plateforme Wear OS, et beaucoup espéraient que la sortie de la première partie de Google changerait cela.

Il est également suggéré que la Pixel Watch ne se chargera pas particulièrement rapidement, non plus. On estime qu'elle sera similaire à la Galaxy Watch 4, qui met environ 110 minutes à se charger.

C'est loin d'être la vitesse de l'Apple Watch, qui offre zéro à 80 % en 45 minutes, ou de la Fossil Gen 6 qui prend environ une demi-heure pour faire la même chose.

Donc, en ce qui concerne les performances de la batterie, les nouvelles sont décevantes sur tous les fronts, mais, bien sûr, ce ne sont que des rumeurs à ce stade. Espérons que nous verrons des améliorations avant le lancement officiel.

Il est également tout à fait possible que ces estimations soient conservatrices, mais nous ne retiendrons pas notre souffle pour une smartwatch Wear OS miraculeuse qui dure plusieurs jours.

Écrit par Luke Baker.