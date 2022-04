La Google Pixel Watch pourrait se décliner en trois modèles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La smartwatch Pixel de Google fait l'objet de rumeurs depuis des années, mais la spéculation a considérablement augmenté récemment, avec non seulement des images réelles de l'appareil, mais aussi des photos de la Pixel Watch sur un poignet.

Le dernier rapport entourant la Pixel Watch vient sous la forme d'une certification Bluetooth - quelque chose que tous les appareils offrant le Bluetooth doivent passer avant le lancement.

La liste est apparue sur le site du Bluetooth Special Interest Group (SIG) et fait référence à un dispositif appelé BT Wearable Design-Controller Subsystem, qui pourrait être la Pixel Watch. Le listing mentionne trois modèles - GWT9R, GBZ4S, et GQF4C - bien qu'il ne soit pas clair actuellement si ces trois modèles sont simplement des bandes cellulaires différentes par exemple, ou s'ils font référence à différents modèles avec des caractéristiques variables et des tailles différentes.

En termes de certifications, Google a également récemment soumis le nom Pixel Watch à l'Office américain des brevets et des marques, de sorte que les preuves pour la smartwatch s'accumulent certainement. Si rien d'officiel n'a encore été dit, on s'attend à ce que la Google Pixel Watch soit annoncée lors de la conférence Google I/O, qui débutera le 11 mai.

D'après les images de l'appareil qui ont fuité, la Pixel Watch aura un design rond et minimaliste avec un capteur de fréquence cardiaque à l'arrière et une couronne au centre du bord droit. Elle devrait fonctionner avec le logiciel Wear OS 3, développé par Google et Samsung. Vous pouvez lire toutes les rumeurs concernant la Pixel Watch dans notre dossier séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.