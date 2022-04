Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez besoin d'une preuve supplémentaire que Google pourrait annoncer une smartwatch à la conférence I/O le mois prochain, la Pixel Watch a de nouveau fuité en ligne. Des images de la montre sont apparues il y a deux jours.

Dans les dernières photos réelles, provenant de l'utilisateur Reddit tagtech414, on peut voir la Pixel Watch au poignet d'une personne. Ce même utilisateur Redditor a partagé la précédente série d'images de fuite (via 9to5Google). Sur ces images, on peut voir l'arrière de la montre, même sans bracelet. L'appareil n'est jamais représenté en train de démarrer, mais vous avez une idée de son design et de sa taille sur toutes les images.

Le Redditor a déclaré que le bracelet est "un peu difficile à attacher la première fois". Il s'agit d'une sangle de 20 m qui est " un silicone souple avec une bonne flexibilité et qui ne semble pas trop montrer les empreintes digitales/huile ". En dehors du bracelet, le Redditor a fait l'éloge de la montre et de son niveau de confort, en disant qu'elle "donne l'impression de ne pas être là" et que "la couronne ne s'enfonce pas dans le dos de ma main lorsque je plie mon poignet en arrière ou que je tape".

Gardez à l'esprit que Redditor tagtech414 a affirmé dans ses posts Reddit qu'un ami a trouvé la montre dans un bar et la lui a donnée. Le bracelet et la montre étaient "emballés séparément" et l'ami "a oublié de les apporter".

Pour plus d'images de la Pixel Watch, consultez la galerie Imgur du Redditor.

Google n'a pas encore officiellement annoncé (ou nommé) la Pixel Watch, mais la rumeur court depuis des années et l'on s'attend actuellement à ce qu'elle fasse ses débuts à la conférence Google I/O en mai (où Google annoncera probablement aussi Android 13).

Écrit par Maggie Tillman.