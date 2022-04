Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La première smartwatch interne de Google semble avoir reçu un nom - un nom qui circulait dans les médias depuis des années.

Une nouvelle marque déposée auprès du US Patent and Trademark Office a révélé que la première smartwatch de Google s'appellera Pixel Watch. Avec ce dépôt, repéré pour la première fois par 9to5Google, Google a l'intention de faire enregistrer la phrase "Pixel Watch" comme marque déposée pour les smartwatches et les accessoires de smartwatch : "L'enregistrement de la marque Pixel Watch est destiné à couvrir les catégories de smartwatches, de boîtiers adaptés pour contenir des smartwatches, d'ordinateurs portables de la nature de smartwatches, de bracelets de smartwatches et de bandes de smartwatches", peut-on lire dans le dépôt.

Depuis plusieurs années, les médias désignent la première smartwatch "Made by Google" comme la Pixel Watch. On s'attend même à ce que Google dévoile la Pixel Watch lors de la conférence Google I/O le mois prochain, peut-être même en mettant en avant une sorte d'intégration de Fitbit avec Wear OS 3. La smartwatch coûterait plus cher qu'une Fitbit et pourrait également rivaliser directement avec l'Apple Watch.

Certaines photos de la Pixel Watch (ci-dessus) sont également apparues en ligne, montrant un design premium avec un visage circulaire, des bords fins et lisses, et une couronne.

Meilleures applications Apple Watch 2022 : 43 applications à télécharger qui font réellement quelque chose Par Britta O'Boyle · 23 Avril 2022

Pocket-lint propose un guide complet sur les rumeurs concernant la Pixel Watch ici. Nous avons également un article sur la Google I/O, qui explique en détail tout ce à quoi vous pouvez vous attendre, ainsi que comment et quand regarder la keynote du premier jour en ligne.

Écrit par Maggie Tillman.