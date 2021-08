Google déploie une mise à jour des montres connectées qui ne peuvent pas passer à Wear OS 3

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a détaillé trois nouvelles mises à niveau à venir pour les montres intelligentes Wear OS 2 , avec Google Pay , Tiles et des applications tierces en ligne pour un rafraîchissement léger.

Alors que le monde des montres intelligentes se concentre fermement sur l arrivée officielle de la série Samsung Galaxy Watch 4 et de Wear OS 3, Google a encore trouvé le temps de fournir quelque chose aux propriétaires existants.

Comme indiqué dans le blog de lassistance Google , la mise à jour sera déployée au cours des prochaines semaines pour les montres intelligentes qui ne sont pas encore éligibles pour la mise à niveau, qui, à ce stade, ne concernent que les nouveaux appareils de Samsung.

Google Pay, pour commencer, arrive dans 16 nouveaux pays : Belgique, Brésil, Chili, Croatie, Émirats arabes unis, Danemark, Finlande, Hong Kong, Irlande, Nouvelle-Zélande, Norvège, Slovaquie, Suède, Taïwan, Ukraine et République tchèque. - avec plus à venir. Lapplication elle-même a également reçu un coup de peinture, ce qui rend les cartes enregistrées plus grandes et plus faciles à parcourir.

Messages by Google reçoit également une mise à niveau similaire. Avec la nouvelle mise à jour, les utilisateurs pourront recevoir des messages et répondre directement sans avoir besoin de sortir leur téléphone, car la montre se synchronisera avec un téléphone Android.

Comme la laissé entendre Google I/O en mai, les applications et les vignettes tierces devraient également être améliorées.

Google suggère que la mise à jour facilitera la découverte et le téléchargement dapplications via Google Play sur Wear OS, et un tas de nouvelles fonctionnalités arrivent également dans les applications populaires. Ceux-ci incluent des mises à niveau vers Calm, Komoot, Period Tracker, Sleep Cycle, Spotify et Strava.

Cet ensemble dapplications verra également de nouvelles vignettes tierces, qui sont les widgets de Wear OS, qui devraient aider les utilisateurs à recevoir des informations plus rapides et plus claires lorsquils lèvent leur poignet.

Dans lensemble, cest une mise à jour encourageante de Google. La liste des montres intelligentes pouvant être mises à jour vers Wear OS 3 nétant pas non plus très longue, cela permet datténuer en partie ce coup dur pour les propriétaires existants qui ne pourront pas faire le saut.