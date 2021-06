Qualcomm révèle des puces "capables" de supporter Wear OS 3.0

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé une mise à jour majeure de sa plate-forme Wear OS lors de sa conférence des développeurs I/O en mai, révélant quil sétait associé à Samsung pour créer une plate-forme unifiée combinant le meilleur de Wear OS avec Tizen OS de Samsung .

Depuis la révélation de ce qui est connu sous le nom de Wear OS 3.0, il nest pas clair si les montres intelligentes existantes exécutant Wear OS verraient la mise à jour, mais maintenant Qualcomm a peut-être donné des indications sur ce à quoi nous pourrions nous attendre.

Selon un rapport sur XDA Developers , un porte-parole de Qualcomm a confirmé que ses chipsets Wear 3100 et Wear 4100 et 4100+ sont "capables" de prendre en charge la mise à jour Wear OS 3.0. Le porte-parole a cependant refusé de fournir plus de détails.

Le porte-parole de Qualcomm a déclaré à XDA : "Nous travaillons avec Google pour amener Wear OS 3.0 sur les plates-formes Snapdragon Wear 4100+ et 4100. Les plates-formes Snapdragon Wear 3100, 4100+ et 4100 sont capables de prendre en charge Wear OS 3.0, mais nous ne discutons pas de détails. en ce moment."

Fossil a déjà déclaré que ses appareils ne recevront pas la mise à jour, dont beaucoup fonctionnent sur Wear 3100, donc la capacité ne signifie pas nécessairement que votre smartwatch verra la mise à jour.

Pour linstant, on ne sait pas quand Google publiera la mise à jour Wear OS 3.0, mais il est prévu que les rumeurs de Samsung Watch 4 et Watch Active 3/4 exécuteront le logiciel. Vous pouvez en savoir plus sur toutes les fonctionnalités de Wear OS 3.0 dans notre fonctionnalité distincte.

Écrit par Britta O'Boyle.