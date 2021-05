Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les utilisateurs de smartwatch Wear OS ont enfin un moyen découter de la musique et des podcasts hors ligne de Spotify, avec la fonctionnalité détaillée dans le cadre de Google I / O 2021.

Le streaming hors ligne tant attendu na pas été rendu disponible dans la dernière version - qui a vu Samsung fusionner son logiciel Tizen avec Wear OS - mais Spotify a indiqué lors de la présentation dE / S que la fonctionnalité était en cours.

Cela devrait permettre aux utilisateurs de Wear de laisser leur téléphone derrière eux et de profiter de tous les avantages de leur compte Spotify associé. Cest quelque chose qui est depuis longtemps disponible pour les montres Samsung et Garmin - et même pour les propriétaires dApple Watch, à la fin de 2020, à condition que liPhone dispose dune connexion Internet et que la Watch soit sur un plan cellulaire.

Maintenant, le système dexploitation Wear de Google rattrape son retard et la prise en charge de la musique hors ligne ne se termine pas avec Spotify. YouTube Music, le géant des moteurs de recherche, bénéficie également dun support natif attendu depuis longtemps pour la plate-forme de smartwatch.

Et étant donné que Google promet que cette nouvelle ère de Wear OS, avec laide de Samsung, apportera des performances plus rapides, une durée de vie de la batterie plus longue et des outils plus faciles pour les développeurs dapplications, cela pourrait être le début de mises à jour plus fréquentes pour la plate-forme.

"De nouveaux outils, comme une API Tiles et un éditeur de conception de cadrans de montre conçus par Samsung, facilitent le développement de nouvelles expériences sur les appareils portables", a suggéré Google dans un article de blog détaillant les nouveaux changements.

"Des applications nouvelles et reconstruites de développeurs comme Strava, Adidas Running, Bitmoji et bien dautres arrivent sur la plateforme."

Étant donné à quel point Google est actuellement à la traîne par rapport à Apple dans les enjeux de la smartwatch, il suffit de rattraper les fonctionnalités tant attendues comme la prise en charge de lapplication Spotify.

Et bien que la perspective de lunification de Wear OS et Tizen soit peut-être le développement le plus excitant de lindustrie des montres intelligentes depuis une demi-décennie, le véritable travail pour sauter watchOS commence maintenant - et se poursuivra avec les OEM qui cherchent également à mettre en œuvre la nouvelle itération.

Revenez ici lorsque la mise à jour Spotify arrivera sur Wear OS, car nous détaillerons exactement comment lutiliser.

Écrit par Conor Allison.