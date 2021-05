Mise à jour de Google Wear OS: Quoi de neuf dans la plate-forme unifiée?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de lI / O 2021, Google a pris la parole pour discuter de ce quil pense être la prochaine évolution de linformatique mobile: la smartwatch.

Dans une présentation de huit minutes, il a décrit la plus grande mise à jour de Wear OS , la décrivant comme une "plate-forme unifiée" rendue possible grâce à un nouveau partenariat avec Samsung, qui abandonne effectivement son propre système dexploitation Tizen pour aider Google à développer Wear OS. pour les futures smartwatches.

Google a déclaré quil sétait concentré sur trois domaines clés lors de sa dernière mise à jour de Wear OS. Ceux-ci sont:

Wear OS x Tizen: créer une plate-forme unifiée avec Samsung et faciliter la création dapplications pour les développeurs Nouvelles fonctionnalités et design: création dune toute nouvelle expérience client, y compris des mises à jour des applications Google Intégration Fitbit: Fournir un `` service de santé et de remise en forme de classe mondiale via la dernière acquisition de Google, Fitbit

Google

Google a mené sa présentation sur le nouveau Wear OS en évoquant dabord son partenariat avec Samsung, avec lequel il collabore depuis les débuts dAndroid. Maintenant, ils combinent leurs deux systèmes dexploitation portables, Wear OS et Tizen, dans une plate-forme unifiée. Google a déclaré que le nouveau système dexploitation sera axé sur "des performances plus rapides, une plus longue durée de vie de la batterie et une communauté de développeurs florissante".

Ainsi, Wear OS devrait être plus rapide et moins gourmand en énergie. Plus précisément, les applications démarrent jusquà 30% plus rapidement, et les animations et les transitions sont désormais «super fluides». Google a également déclaré quil "tirait parti de cœurs de puissance plus petits" pour que Wear OS puisse faire fonctionner le capteur de fréquence cardiaque en continu et vous permettre de mieux suivre votre activité pendant la journée ou votre sommeil pendant la nuit, tout en économisant suffisamment de batterie pour que vous puissiez utiliser le prochain journée.

Enfin, en combinant Wear OS et Tizen, Google a déclaré que les développeurs seraient en mesure de créer de nouvelles applications pour le Google Play Store avec un seul ensemble dAPI. Les utilisateurs pourront, bien sûr, également profiter des applications et des services Google comme Google Maps - y compris sur "la prochaine montre Samsung Galaxy", a déclaré Google.

Google

Google a déclaré avoir beaucoup appris sur les appareils portables au cours des sept dernières années depuis le lancement de Wear OS, et dans cet esprit, il a construit une nouvelle expérience.

Maintenant, peu importe ce que vous faites, Google a déclaré que vous pourrez accéder à des raccourcis vers des fonctions importantes et basculer instantanément vers une autre application. Disons que vous utilisez Strava, vous pouvez simplement appuyer deux fois pour passer à la dernière application, Spotify, pour mettre une nouvelle chanson, puis vous pouvez revenir en arrière.

Lun des avantages de lutilisation dune montre sur un téléphone est quelle fournit des informations utiles et visibles qui ne sont quun glissement sur un cadran de montre.

Donc, Google double son objectif en élargissant sa collection de tuiles. Grâce à la nouvelle API Tiles, tout développeur peut désormais créer un Tile, offrant aux utilisateurs de nombreuses autres façons de personnaliser leur carrousel décran daccueil. Il disait que vous pouviez vérifier votre prochaine réunion, la météo, puis charger la tuile calme pour vous détendre.

Enfin, Google a réorganisé lexpérience des applications portables via la conception matérielle et des fonctionnalités étendues, à commencer par les applications de Google.

Cela inclut des éléments tels que la navigation détaillée dans Google Maps lorsque vous laissez votre téléphone derrière vous, la possibilité dutiliser Google Pay dans 37 pays ou le téléchargement de musique pour une écoute hors connexion dans lapplication YouTube Music, même sans votre téléphone.

Dernier point mais non le moindre, Google a accueilli le nouveau membre de la famille chez Wear: Fitbit. La santé et la forme physique sont des fonctions essentielles pour les appareils portables modernes, et Fitbit est mondialement connue pour son système de suivi de la condition physique. Depuis que Google a acquis Fitbit, il est logique dapporter le meilleur de Fitbit à Wear OS et vice versa.

Google a annoncé son intention dintégrer les fonctionnalités les plus populaires de Fitbit disponibles dans les montres Wear OS, y compris la possibilité de suivre votre santé tout au long de la journée. À lavenir, Fitbit construira même des «montres intelligentes haut de gamme basées sur lusure» qui combinent son expertise en matière de santé avec les capacités de calcul ambiant de Google.

Google a déclaré que nous pouvions nous attendre à ce que ces "mises à jour" de Wear OS commencent à être déployées à lautomne / automne 2021.

Consultez larticle de blog de Google sur le nouveau système dexploitation Wear pour plus de détails. Vous pouvez également regarder Google I / O 2021 ci-dessus - la section Wear OS commence à 1:29.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Rik Henderson.