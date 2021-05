Google redessine Wear OS avec Samsung et Fitbit

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comme annoncé précédemment, Google sest associé à Samsung pour produire un système dexploitation Wear entièrement repensé.

Annoncée lors du discours douverture de Google I / O , la nouvelle version du système dexploitation de la smartwatch a un langage de conception différent de celui davant. Il existe de nouveaux cadrans, des applications améliorées et un thème sombre.

"Nous sommes motivés par limpact positif de la technologie portable sur la vie des gens et nous sommes ravis de partager notre nouvelle plate-forme unifiée avec Samsung", a déclaré Google dans un communiqué publié sur son site de presse.

Le nouveau logiciel a été conçu avec Samsung, en utilisant le développement et lexpérience de la société coréenne avec Tizen. En effet, Wear OS et Tizen ont effectivement été combinés pour le nouveau système, avec le "prochain Samsung Galaxy Watch" confirmé pour exécuter le nouveau logiciel lors de son lancement plus tard cette année.

Le nouveau système dexploitation utilise également l acquisition Fitbit de Google pour les fonctionnalités de santé et de remise en forme. La fonctionnalité Fitbit est désormais intégrée au système dexploitation de la smartwatch.

Fitbit construira également ses propres smartwatches basées sur Wear OS à lavenir.

En termes dautres fonctionnalités, le basculement entre les applications et la navigation ont été améliorés. Les propres applications Wear OS de Google ont également été améliorées, notamment Google Play, Maps et YouTube Music.

Meilleures montres intelligentes à venir 2021: les futurs bracelets à espérer Par Britta O'Boyle · 18 Mars 2021 Voici toutes les meilleures montres intelligentes censées arriver pour 2021.

Nous vous apporterons plus dinformations sur le nouveau système dexploitation Wear au fur et à mesure que nous le découvrirons.

Écrit par Rik Henderson.