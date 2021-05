Google a une mise à jour majeure de Wear OS dans sa manche pour I / O 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La conférence des développeurs de Google démarre dans moins de 24 heures, et avant son discours principal, le compte Twitter officiel de Wear OS taquine une grande mise à jour de la plate-forme portable de Google.

Wear OS a pris du retard ces dernières années par rapport à WatchOS dApple. Bien quil ait reçu de nouvelles fonctionnalités, telles quun nouveau clavier et la prise en charge des tuiles tierces, il na pas subi de changement de conception majeur depuis au moins trois ans. Il manque également beaucoup de support pour les développeurs et les applications. Mais cela pourrait bientôt changer.

Le moment est venu pour #GoogleIO .



Rejoignez-nous demain pour découvrir les nouveautés de Wear OS. pic.twitter.com/ylGiIevTc4 - Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) 17 mai 2021

Meilleures montres intelligentes à venir 2021: les futurs bracelets à espérer Par Britta O'Boyle · 18 Mars 2021 Voici toutes les meilleures montres intelligentes censées arriver pour 2021.

Au cours des deux dernières années, Google a acquis une partie de la technologie de smartwatch de Fossil en 2019 et a également acheté Fitbit en 2020, ce qui a tous inspiré lespoir que Google réactiverait WearOS. De plus, il a été rapporté que Samsung abandonnerait même son propre système dexploitation Tizen pour Wear OS pour éventuellement trois nouvelles montres à venir .

Il y a également eu une recrudescence de rumeurs sur le lancement de sa propre Pixel Watch par Google. Alors que WearOS a eu du mal, il ny a pas non plus de champion de la plate-forme de Google lui-même.

Outre une nouvelle version de Wear OS, la société devrait discuter davantage dAndroid 12 et dévoiler de nouveaux écouteurs et peut-être même un nouveau téléphone. Pocket-lint a rassemblé toutes les fuites et rumeurs concernant Google I / 0 2021 jusquà présent ici . Vous pouvez également regarder la diffusion en direct de demain à partir de cette page.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Chris Hall.