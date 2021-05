Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a introduit une contribution dapplication rare à Wear OS , avec un clavier mis à jour déployé pour les utilisateurs de la plate-forme smartwatch.

Le clavier - Gboard - est disponible sur Android, iOS, Google et Android TV depuis un certain temps, et maintenant le géant des moteurs de recherche a révélé dans un article de page dassistance que lapplication atterrirait sur les poignets.

Dans le but de «messagerie plus rapide et plus facile», le nouveau clavier remplace lancien «clavier Google» et apporte une interface rafraîchie lorsque les utilisateurs tapent sur une montre intelligente Wear OS. Les touches bénéficient dune répartition plus uniforme sur lécran, avec des cartes de texte prédictif plus dynamiques apparaissant également en haut à mesure que les utilisateurs progressent dans différents mots et lettres. Ce panneau supérieur offre également un raccourci vers les émojis, les numéros et la messagerie vocale.

Envoyez un message comme vous le souhaitez avec le nouveau Gboard ⌨️ sur #WearOSbyGoogle .

Plusieurs façons denvoyer des messages comme la voix, le clavier QWERTY ou les gestes

Suggestions et corrections améliorées

Prise en charge multilingue



Découvrez les nouveautés: https://t.co/RjjtZO23Tv pic.twitter.com/dggR6HxsFc Meilleures applications Apple Watch 2021: 43 applications à télécharger qui font quelque chose Par Britta O'Boyle · 7 Peut 2021 6 mai 2021

Une fois que vous avez composé un message, un nouvel écran daperçu permet aux utilisateurs de le modifier et de le réviser, avec des suggestions également révélées.

Gboard, comme le souligne Google, introduit également une prise en charge multilingue pour ceux déjà disponibles sur la plate-forme, avec une option disponible en bas du clavier pour afficher un menu - quelque chose que les utilisateurs devraient auparavant quitter le clavier pour trouver.

Dans lensemble, bien que le clavier amélioré soit une étape positive pour la plate-forme, cest aussi une étape très mineure.

Cela dit, cependant, cest important pour plusieurs raisons. Tout dabord, cela nous montre que Google na pas complètement oublié sa plate-forme de smartwatch - même si vous pourriez être pardonné de penser autrement ces dernières années.

Deuxièmement, comme indiqué dans larticle détaillant Gboard sur Wear OS, Google indique: "Nous avons hâte de partager ce qui nous attend de plus pour Wear OS by Google en 2021".

Avec Google I / O juste au coin de la rue, attendez-vous à en savoir plus sur une mise à jour (espérons-le importante) de la plate-forme de smartwatch le plus tôt possible.

Écrit par Conor Allison.