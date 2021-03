Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après des mois de fuites, de spéculations et dindices enregistrés du PDG de OnePlus, Pete Lau, suggérant que la première montre intelligente de la société fonctionnerait sur le système dexploitation Wear de Google , lappareil fonctionnera plutôt à partir de son propre système dexploitation.

Pas pour la première fois, Google a reçu léquivalent dun «merci, mais non merci». Tout dabord, cétait Samsung. Ensuite, Huawei. Maintenant, il semble que les petites entreprises vont suivre.

Au lieu de peaufiner Wear OS à son goût, OnePlus a décidé de parier sur lui-même, se préparant à lancer un appareil qui, selon les fuites, offrira une autonomie de batterie longue durée, un prix abordable et de nombreuses mesures de suivi.

Cest exactement le genre de montre intelligente qui aurait donné à Wear OS un coup de pouce indispensable, même après avoir reçu de petits signes de vie grâce à l Oppo Watch et à TicWatch Pro 3.

Et bien que ce dernier rejet ne nous raconte naturellement pas toute lhistoire, il met peut-être en lumière certains des problèmes que Wear OS continue de poser.

Le plus flagrant semble être un manque dambition - ou, du moins, une concentration sur les mauvaises choses.

Alors que lindustrie des montres intelligentes a fortement pivoté vers le suivi de la condition physique et de la santé au cours des dernières années, en faisant ses débuts avec des appareils qui suivent tout, du stress et de la récupération aux rythmes cardiaques et à la pression artérielle, Google est apparu en grande partie satisfait de fournir uniquement des notifications solides et une prise en charge dapplications tierces. .

Pour lutilisateur de la smartwatch légère, cest toujours une expérience très confortable. La plupart, cependant, veulent une plate-forme de fitness qui a plus de profondeur que ce que Google Fit fournit actuellement, et veulent des appareils qui ont une durée de vie de la batterie ou des fonctionnalités plus étendues.

Google nest pas uniquement responsable de ce front, bien sûr, mais il porte toujours la responsabilité de ne pas donner à sa propre plate-forme une smartwatch phare pour montrer la voie. Quoi ensuite?

Eh bien, heureusement, il a un as très évident dans le trou.

Avec l acquisition de Fitbit , la société a le potentiel de corriger le plus grand tort de Wear OS - le suivi de la forme et de la santé - et enfin dacquérir une identité qui correspond à ce que beaucoup de consommateurs recherchent.

Cest plus facile à dire quà faire, et la manière dont Fitbit est intégré reste la plus grande question concernant Wear OS.

Le plus probable, bien sûr, est que cela prend lexpérience de base de Fitbit et lui permet de combler le vide - essentiellement suralimenter Google Fit en mettant les meilleures fonctionnalités de Fitbit au cœur.

Au lieu dêtre légère et démotivante, lapplication compagnon pourrait potentiellement héberger un suivi et une analyse du sommeil de pointe. Et au lieu des appareils souffrant de problèmes de précision du GPS et de la fréquence cardiaque, ils pourraient devenir beaucoup plus fiables pour faire de lexercice. Tout cela également, soutenu par lefficacité de la batterie experte que Fitbit a acquise lors de lacquisition des startups Pebble et Vector.

En prenant du recul et en laissant Fitbit relooker lun des aspects les plus importants, cela devient une proposition infiniment plus attrayante pour des entreprises comme OnePlus, Samsung et dautres. Cela passe dun système dexploitation également fonctionné à quelque chose qui pourrait enfin correspondre à lexpérience équilibrée fournie par Apple.

Nous ne sommes quà quelques mois de lacquisition de Fitbit, même en train de gagner lapprobation, il nest donc pas tout à fait juste de sattendre à ce que ce type dintégration radicale réussisse du jour au lendemain. Ce dernier épisode, cependant, souligne une fois de plus pourquoi il était si important pour lavenir de Wear OS.

Si Google peut réussir, nous pensons quil ny aura plus dexemples de Wear OS en tant que demoiselle dhonneur.

