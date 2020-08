Mise à jour de Wear OS: Google révèle de nouvelles fonctionnalités à venir cet automne

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le système dexploitation de Google pour les appareils portables, Wear OS , devrait recevoir une mise à jour cet automne, signalant quil na pas complètement oublié la plate-forme. Cependant, la mise à jour nest pas exactement substantielle, offrant simplement des performances et des mises à niveau de linterface utilisateur, une assistance supplémentaire et une nouvelle application.

La nouvelle mise à jour est conçue pour apporter des améliorations au processeur et à la vitesse, y compris des temps de chargement jusquà 20% plus rapides pour les applications. La société a également promis de continuer à soutenir les «progrès technologiques», tels que les nouveaux chipsets Qualcomm Snapdragon Wear 4100 et 4100+. "Nous sommes enthousiasmés par les types dexpériences portables qui pourront être activées à lavenir", a expliqué Google.

Dans le cadre de la prochaine mise à jour de Wear OS, Google présentera également une interface utilisateur actualisée avec «des commandes plus intuitives pour gérer différents modes de montre et entraînements». Parmi les autres fonctionnalités, citons un processus plus simple dassociation des montres Wear OS à votre smartphone et une nouvelle application météo qui arrivera «plus tard cette année». Google a déclaré que lapplication fournira des prévisions horaires et des alertes météorologiques que vous pouvez lire en un coup dœil.

Google na pas encore montré bon nombre de ces nouvelles fonctionnalités WearOS, bien quil ait donné un aperçu de sa prochaine application météo. La société a publié un article de blog pour partager quelques images, que nous avons intégrées ci-dessus, et pour détailler tous les changements à venir dans Wear OS.

Écrit par Maggie Tillman.