Comment associer et configurer des montres Wear OS avec un iPhone

(Pocket-lint) - Lors de son lancement, la plate-forme de smartwatch de Google - alors appelée Android Wear - nétait compatible quavec les téléphones Android. À cette époque, il a été adopté par les entreprises technologiques traditionnelles comme Motorola, Samsung et LG.

Dans les années qui ont suivi, il a été intégré aux appareils des marques de mode grand public. Vous êtes désormais plus susceptible de le trouver sur les montres fabriquées par Fossil , Skagen, Montblanc et même Casio (entre autres). En raison de lélargissement de lattrait, la plate-forme a été rendue plus multiplateforme pour attirer plus dacheteurs.

Cela signifie spécifiquement ouvrir les montres aux utilisateurs diPhone et ne plus les restreindre aux propriétaires de téléphones Android. Dans ce guide, nous vous montrerons comment associer les deux et ce que vous pouvez activer dautre pour en faire une expérience plus complète.

Comme vous vous en doutez, votre première étape consiste à télécharger lapplication Wear OS depuis lApp Store sur votre iPhone. Une fois téléchargé, ouvrez-le et appuyez sur licône `` Démarrer la configuration dans lapplication sur votre téléphone.

Avant de procéder au couplage, vous devrez accepter quelques termes et conditions avant dactiver laccès à votre Bluetooth. Activez-le, puis prenez votre montre et assurez-vous quelle est allumée et chargée.

Choisissez votre langue [Sur la montre] Accepter les conditions [Sur la montre] Revenir à Wear OS [Sur le téléphone] Sélectionnez la montre dans la liste sur lécran de votre téléphone Vérifiez que les codes de couplage correspondent et appuyez sur `` Jumeler sur les deux appareils Maintenant, vérifiez la correspondance des deuxièmes codes et appuyez sur `` continuer sur votre téléphone

Sur votre montre, choisissez votre langue, appuyez sur la coche pour accepter les conditions et revenez maintenant à lapplication Wear OS sur votre iPhone. Vous devriez voir votre montre apparaître sur lécran de liPhone. Maintenant, sélectionnez-le.

Vous verrez maintenant une demande de couplage Bluetooth et un code sur lécran de la montre, ainsi quun code sur lécran de votre iPhone. Appuyez sur «Associer».

Maintenant, il devrait vous montrer à nouveau un code différent sur les deux écrans, assurez-vous quils correspondent, puis continuez. La majeure partie de la partie suivante se fait sur lapplication Wear OS sur votre téléphone, vous pouvez donc poser la montre pendant un moment.

À ce stade, vous devrez indiquer à la montre à quel réseau Wi-Fi vous connecter, alors sélectionnez votre réseau dans la liste et saisissez la clé daccès pour cela.

Une fois que cela est fait, vous devez choisir votre compte Google, alors sélectionnez votre compte dans la liste déroulante en bas et cliquez sur `` Continuer . Si vous nen avez pas, vous aurez la possibilité de créer un compte à partir de lapplication ici.

Ensuite, vous devrez vous connecter à votre compte Google en utilisant le mot de passe que vous avez pour cela. Il y a un peu dattente pendant que les détails du compte passent dun appareil à lautre.

Létape suivante consiste simplement à autoriser votre montre à accéder à certaines fonctionnalités de votre montre, telles que le calendrier, les notifications, les contacts et lemplacement pour activer les fonctionnalités clés. Parcourez tous ces écrans dautorisation sur lapplication Wear OS, en vous assurant dactiver laccès aux fonctions dont il a besoin.

Une fois ce processus terminé, votre montre est configurée et prête à fonctionner.

Ouvrez le menu des paramètres Bluetooth sur votre iPhone Assurez-vous que Bluetooth est activé Sur votre montre, accédez à Paramètres> Connectivité> Bluetooth Activez maintenant loption permettant de lire laudio de votre appel téléphonique via la montre

Il existe également une fonctionnalité qui vous permet de répondre aux appels téléphoniques sur votre montre, mais il convient de noter que cela nest pas pris en charge sur toutes les montres Wear OS.

Lorsque vous configurez la montre pour la première fois, vous devriez voir une notification vous rappelant dactiver la fonction. Donc, appuyez sur cette notification pour lafficher, et assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est actif et que le téléphone est détectable.

Attendez quil apparaisse sur lécran de la montre et appuyez sur pour le coupler. Confirmez que les codes correspondent et appuyez sur appairer sur votre iPhone, et maintenant, chaque fois que vous recevez un appel téléphonique sur votre téléphone, vous pourrez y répondre à partir de la montre.

Si cette notification ne saffiche pas, accédez à Paramètres> Connectivité> Bluetooth dans le menu de votre montre, et il existe une option pour activer la possibilité de lire laudio de votre téléphone à partir dappels via la montre. Activez-le.

Vous pouvez activer les fonctionnalités de suivi de la santé de Google Fit en installant Google Fit sur votre téléphone, et également activer Google Pay pour activer les paiements sans contact.

Téléchargez Google Fit depuis lApp Store Connectez-vous avec votre compte Google Balayez vers la gauche sur votre montre et appuyez pour configurer Google Fit sur Wear OS

Lancez lapplication Google Fit pour iPhone et connectez-vous avec votre compte Google. Dans la configuration initiale, il existe un processus simple qui comprend le partage de toutes vos données Apple Health et qui importe tous les entraînements précédents dans lapplication. Vous devez également définir vos objectifs et vos mesures.

Maintenant, faites glisser votre doigt sur votre montre et reconnectez-vous à Google Fit sur la montre.

Cela demandera - une fois de plus - lautorisation daccéder à diverses mesures, en particulier les données de localisation GPS, la détection de la fréquence cardiaque et le suivi général de lactivité. Comme lapplication pour téléphone, elle expliquera les objectifs cardiaques et dactivité.

Faites glisser votre montre vers le bas Appuyez sur licône Payer Terminez le processus sur votre téléphone

Vous pouvez même configurer Google Pay pour les paiements sans contact. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas et appuyez sur «Payer», puis activez NFC. (Si votre montre na pas NFC, vous ne pourrez pas le faire).

Appuyez sur "Configurer" et vous devrez maintenant définir un code PIN ou un mot de passe pour la montre afin de la sécuriser, puis vous confirmez le compte Google que vous souhaitez utiliser pour Google Pay.

Ensuite, vous devez obtenir votre téléphone et poursuivre le processus ici, en ajoutant les détails de votre carte (en supposant que votre banque prend en charge Google Pay) ou en sélectionnant la carte que vous souhaitez utiliser dans une liste doptions existantes.

Votre banque vous demandera de lauthentifier, en entrant le numéro de sécurité de votre carte, puis en utilisant la vérification à deux facteurs, probablement par SMS. Mais une fois cela fait, vous pourrez faire glisser votre doigt vers le bas, appuyer sur Gpay, puis effectuer des paiements sans contact à partir de votre montre.

