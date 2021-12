Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La rumeur d'une montre intelligente de marque Google fait l'objet de rumeurs depuis un certain temps - sans jeu de mots - mais elle ne s'est pas encore concrétisée malgré la plate-forme Wear OS exécutant de nombreuses montres intelligentes tierces et Google lançant la mise à jour logicielle Wear OS 3 avec Samsung.

Voici tout ce qui a été revendiqué jusqu'à présent concernant la Pixel Watch. Sera-t-il jamais lancé?

Pour le moment, nous ne savons pas quand/si la Google Pixel Watch sortira et combien cela coûtera. La rumeur court depuis si longtemps maintenant que nous avons presque perdu espoir.

La conférence des développeurs d'E/S de Google a eu lieu en mai 2021, bien qu'elle ait annoncé une refonte complète de la plate-forme Wear OS, aucune Pixel Watch n'a été révélée. Il n'y a pas eu non plus de mention lors de l'événement d'octobre 2021, où les appareils Pixel 6 ont été révélés. Cela n'a pas empêché les rumeurs de continuer à apparaître, donc c'est toujours d'actualité sur la base des rapports.

Peut-être 2022

Comme nous l'avons mentionné, la rumeur veut que la Google Pixel Watch fasse l'objet d'une rumeur depuis un certain temps déjà. Il n'y a actuellement aucune rumeur concrète suggérant quand la smartwatch pourrait être lancée, bien que 2022 ait été revendiquée.

La date de 2022 n'a pas encore été détaillée, mais nous garderons cette fonctionnalité à jour si des dates se présentent.

Prime

Peut-être circulaire

Certaines images de la Pixel Watch sont apparues en ligne à quelques reprises, montrant un design haut de gamme avec un cadran circulaire, des lunettes fines et lisses et une couronne sur le côté droit.

Cependant, il y a toutes les chances que ce ne soit pas la conception finale de l'appareil, il vaut donc la peine de ne pas encore trop espérer. Cependant, nous nous attendons à un appareil haut de gamme si la Pixel Watch apparaît.

Porter probablement OS

Fonctionnalités probables de Fitbit

Nous nous attendons à ce que la Pixel Watch fonctionne sur le logiciel Wear OS 3, développé par Google et Samsung en tant que combinaison des meilleures fonctionnalités de Wear OS et Tizen OS . Nous nous attendrions également à ce que le logiciel ou les fonctionnalités Fitbit jouent un rôle sur la montre, offrant peut-être l'excellent suivi du sommeil de Fitbit, par exemple.

Les rumeurs suggèrent que le suivi de la condition physique de base sera intégré, comme le suivi de la fréquence cardiaque et le comptage des pas, bien que nous ne serions pas surpris de voir également des fonctionnalités un peu plus avancées. La concurrence dans ce domaine est rude, avec l'Apple Watch et les dernières montres intelligentes de Samsung offrant de nombreuses fonctionnalités de santé, il serait donc logique que la Pixel Watch le fasse aussi.

Matériaux solides

Conception haut de gamme

Visage rond probable

Qualcomm Snapdragon Wear 3100

4 Go de RAM

512 Mo de stockage

300mAh ou plus grande batterie

Moniteur RH

GPS

Imperméabilisation

4G LTE possible

Porter OS 3

Intégration Fitbit

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur la Google Pixel Watch.

9to5Google a découvert diverses chaînes de code laissant entendre que la Pixel Watch comportera l'assistant Google de nouvelle génération et pourrait être alimenté par Exynos.

Jon Prosser a partagé de prétendues images marketing de la Pixel Watch, montrant un design circulaire.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 23 Décembre 2021

Front Page Tech

Selon un rapport d'Insider , Google travaille sur une montre connectée. Il porte le nom de code interne Rohan et est en cours d'élaboration par le groupe de matériel Pixel de Google, qui est distinct de Fitbit.

Il devrait coûter plus cher qu'un Fitbit, en concurrence directe avec l'Apple Watch. Il aurait également des fonctionnalités de suivi de la condition physique de base, telles que le comptage des pas et un moniteur de fréquence cardiaque, et pourrait avoir une intégration Fitbit dans Wear OS, grâce à un effort nommé Nightlight.

Leaker Max Weinbach a affirmé sur Twitter que bien qu'on lui ait dit que la Pixel Watch arrivait il y a environ six mois, mais qu'elle pourrait être retardée en raison d'une pénurie de puces, il suppose qu'elle a été retardée et ne sait pas si elle sera révélée avec le Pixel 6 allumé. 19 octobre ou l'année prochaine.

Pixel Watch a probablement été retardé d'ailleurs



Comme il y a 6 mois, on m'a dit qu'il arrivait mais pourrait être retardé en fonction de la disponibilité de la puce. Je suppose qu'il est retardé à cause des puces. Pourrait être annoncé la semaine prochaine avec une sortie ultérieure, pourrait être annoncé l'année prochaine. Qui sait. – Max Weinbach (@MaxWinebach) 11 octobre 2021

Max Weinbach a révélé quelques détails sur les Pixel 5a 5G, Pixel 6 et 6 Pro dans un podcast. Il a également affirmé que la Google Watch serait révélée en octobre 2021 aux côtés des appareils Pixel.

Google a annoncé un nouveau système d'exploitation Wear en collaboration avec Samsung et Fitbit.

Jon Prosser a révélé le design apparent de la montre Pixel Watch dans une vidéo. Il a un visage circulaire, un design sans lunette et une couronne physique. On prétend qu'il porte le nom de code Rohan et les rendus ont été créés à partir d'images fournies par une source.

Google a déposé un brevet auprès de l'Office américain des brevets en mai 2020 qui suggère que la société travaille à apporter des gestes de la main à une montre connectée.

Un nouveau rapport sur Business Insider a affirmé que Google avait annulé son projet de lancer une montre Pixel à la dernière minute, car le responsable du matériel de Google, Rick Osterloh, était d'avis à l'époque que cela "ne ressemblait pas à ce qui appartenait à la famille Pixel. "

Le rapport indique également qu'un ancien employé a déclaré que la synchronisation entre le smartphone Pixel et la montre connectée "n'a pas non plus fonctionné très bien", ce qui est une autre raison pour retirer le lancement. On craignait qu'avec cela et la montre intelligente qui ne semble pas tout à fait correcte, cela "... fasse tomber le nom de la marque de matériel Google".

Au lieu de tuer complètement les montres, Google aurait décidé de ne pas les lancer sous sa propre marque comme prévu à l'origine, et les aurait plutôt lancées sous LG dans les LG Watch Sport et LG Watch Style.

Le rapport ajoute que bien qu'il y ait encore des rumeurs selon lesquelles Google travaille sur sa propre montre connectée, des sources affirment qu'il n'y aura pas de lancement de montre connectée aux côtés de Pixel 4 et Pixel 4 XL lors de son événement le 15 octobre.

Un brevet déposé par Google appelé « Camera Watch » a été approuvé. Le brevet montre une montre avec un cadran rond et un appareil photo intégré, bien qu'il ne soit pas clair dans le brevet si l'appareil photo est une conception perforée ou sous l'écran.

Il n'y a pas de boutons sur les croquis de conception, ce qui suggère que la Pixel Watch pourrait comporter une forme de lunette rotative ou tactile.

Un brevet récemment approuvé révèle que Google a travaillé sur plusieurs mécanismes de bracelet de montre à libération rapide. Plusieurs options sont présentées dans les images du brevet, dont l'une est une méthode traditionnelle de goupille à dégagement rapide, tandis que les autres semblent un peu plus complexes.

Deux offres d'emploi chez Google pour un « vice-président, ingénierie matérielle, appareils portables » et « responsable de la conception des appareils portables, matériel grand public », suggèrent que Google continue d'avoir des ambitions matérielles majeures pour les appareils portables.

9to5Google a signalé deux noms de code - Medaka et Salmon - qui sont apparus en ligne et sont suggérés pour faire référence à la Pixel Watch. Les noms de code sont apparus dans l'AOSP avec des preuves suggérant qu'il s'agit de montres intelligentes, mais aucun autre détail n'a été fourni.

Google et Fossil Group concluent un accord de 40 millions de dollars, dans lequel Google acquerra une partie de la technologie de montre intelligente de Fossil, ainsi que des membres de l'équipe de recherche et développement de Fossil. Bien que les détails soient rares, cela suggère que Google est toujours sérieux au sujet de Wear OS.

Tom's Guide a rapporté que la rumeur selon laquelle la Pixel Watch ne serait pas lancée en 2018.

Miles Barr, directeur de l'ingénierie de Google pour Wear OS, a déclaré dans une interview avec Tom's Guide : "Pour penser à une montre à taille unique, je ne pense pas que nous en soyons encore là. Nous nous concentrons sur nos partenaires. pour l'instant", a-t-il expliqué.

La Pixel Watch mettra probablement l'accent sur l'assistant Google et l'apprentissage de l'IA lorsqu'elle arrivera enfin, comme Barr a déclaré à Tom's Guide que sa Pixel Watch idéale les offrirait.

Un autre porte-parole de Google a également confirmé que la société n'annoncerait pas sa propre montre connectée en 2018.

WinFuture a signalé qu'il existe trois modèles de Pixel Watch en préparation, mais qu'il ne s'agit peut-être que de prototypes avec un plan pour n'en sortir qu'un.

Le leaker notoire Evan Blass a tweeté qu'une source fiable lui avait dit "avec une grande confiance" qu'une montre de marque Pixel apparaîtrait lors de l'événement matériel de l'automne 2018 aux côtés des deux smartphones et des Pixel Buds de deuxième génération. Bien sûr, ce n'était pas le cas à la fin.

Outre le Pixel 3, le Pixel 3 XL et les Pixel Buds de deuxième génération, une source fiable me dit - avec une grande confiance - que l'événement matériel d'automne de Google introduira également une montre de marque Pixel. Passes un bon été! – Evan Blass (@evleaks) 10 mai 2018

La plate-forme de montres intelligentes de Google , Android Wear, est arrivée pour la première fois en 2014. En 2018, Google a abandonné le nom et la marque, relancé le logiciel sous le nom de Wear OS.

LG a annoncé la LG Watch Sport et la LG Watch Style, soutenues par Google en tant qu'affiches pour Android Wear 2.0 avec leurs cadrans rotatifs. Ils ont mis fin à la montre connectée de marque Google... pendant un certain temps.

The Verge a rapporté que Jeff Chang, chef de produit d'Android Wear, a déclaré que Google prévoyait de lancer de nouvelles montres qui seront les appareils phares d'Android Wear 2.0.

Chang a déclaré que l'appareil ne serait pas de marque Pixel, malgré le lancement de Pixel et Pixel XL deux mois plus tôt, remplaçant la gamme Nexus. Au lieu de cela, les montres prendraient le nom du fabricant qui les fabrique.

Android Police a publié quelques rendus des montres intelligentes Android Wear de Google. Le plus gros appareil, connu sous le nom de Angelfish, serait à gauche, tandis que Swordfish, le plus petit, serait à droite.

La police Android a signalé que Google travaillait sur des montres intelligentes de marque Nexus. Les deux appareils auraient été fabriqués par Google et portaient les noms de code Angelfish et Swordfish.

Les rumeurs suggèrent qu'Angelfish était un modèle plus grand et plus sportif qui viendrait avec des données LTE, un GPS et une fréquence cardiaque. Swordfish, quant à lui, serait plus petit et manquerait de données LTE et de GPS dans sa liste de fonctionnalités.

Les deux montres étaient censées comporter des affichages circulaires.